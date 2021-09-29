Vergi borcu yapılandırması ne zaman saat kaçta bitecek? İşte yapılandırma başvurusunu kapsayan borçlar ve son tarih bilgisi
Vergi borcu yapılandırması son gün bilgisi mükelleflerin gündemine geldi. Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırma imkânından yararlanmak için borcunu yapılandıracaklar belirlenen tarihe kadar, başvuru işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılmıştı. Peki, vergi borcu yapılandırması ne zaman saat kaçta bitecek? İşte, yapılandırmayı kapsayan borçlar ve ayrıntılar.
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Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Borçlarını yapılandıracak olanlar mükellefleri ilgilendiren yapılandırma başvurusu 30 Eylül tarihinde sona erecek. Vergi borcu olanların kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanacak.
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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTECEK?
Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos, son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılarak, 30 Eylül’e ertelenmişti. Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.
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HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.
Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.
Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.
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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.
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Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.