Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma başvuru ekranı

İLK TAKSİT OCAK 2021’DE Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.