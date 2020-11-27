Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma başvuru ekranı
Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı. 7256, KYK, SGK, MTV borç yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine online olarak İnteraktif Vergi Dairesi’nden (www.ivd.gib.gov.tr) işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. İşte vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı
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7256, KYK, SGK borç yapılandırma başvuruları yoğun ilgi görüyor. Vergi yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek.
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VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti.
Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.
Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
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İLK TAKSİT OCAK 2021’DE
Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.