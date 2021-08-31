Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek, bugün son gün mü? Borç yapılandırma başvuru ve ödeme süresi uzadı!
Borç yapılandırma başvuru tarihleri, vergi borcu bulunan mükelleflerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan vergi borcu yapılandırma başvuru ve ödeme tarihlerinde değişiklik yapıldı. 31 Ağustos 2021 tarihinde bitmesi beklenen başvurular bir süre daha devam edecek. Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
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Vergi borcu yapılandırması son başvuru tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma başvuru işlemleri alınan karara göre 1 ay daha devam edecek. Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsayan borç yapılandırması 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi.
Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.
SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.
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3.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI
Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.
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BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEMELERİ UZATILAN İDARELER
"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği."