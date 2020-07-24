Verdiği pozla dünyanın gündemine oturmuştu... Yeni mesleği belli oldu!
Rusya'da koronavirüs hastalarına bakan bir hemşire hastanede çalışırken iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla dünyada gündem olmuştu. Koruyucu giysisinin altında iç çamaşırlarıyla hasta bakan hemşire olayın duyulmasıyla reklam yüzü olmuştu. Genç kadın şimdi ise yeni bir mesleğe adım attı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Rusya'nın Tula kentinde bir hastanede çalışan hemşire Nadia Zhukova, koronavirüs hastalarını tedavi ettiği sırada şeffaf koruyucu kıyafetinin altında sadece iç çamaşırlarıyla görünüp dünyada gündem olmuştu.
2
Abone Ol
Covid-19 hastalarını tedavi eden görevli doktor ve hemşireler virüsten korunmak için özel ekipmanlar kullanıyor ve koruyucu kıyafetler giyiyorlar.
3
Abone Ol
Kat kat giyinmek zorunda kalan sağlık personelleri bu kısıtlayı giysilerle saatlerce Covid-19 hastalarını tedavi etmek için ter döküyorlar.
4
Abone Ol
Bu durumda çalışmakta oldukça zorlanan doktor ve hemşireler koruyucu kıyafetlerden rahatsız olsalar da bu kıyafetleri hem kendilerinin hem de koronavirüs hastalarının güvenliği için gece gündüz taşıyorlar.
5
Abone Ol
Rusya’nın Tula kentinde Nadia Zhukova adlı bir hemşirenin, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay yaratmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.
6
Abone Ol
Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını riske atan hemşire hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.
7
Abone Ol
Davranışını hastane ortamının çok sıcak olmasıyla açıklayan 23 yaşındaki hemşireye verilen ceza gelen tepkilerden sonra geri çekilmişti.
8
Abone Ol
Davranışından dolayı özür dileyen hemşirenin ismi ise açıklanmamış, genç kadın uzun süre dünyada merak uyandırmıştı.
9
Abone Ol
Tüm dünyada olay yaratan hemşirenin adının Nadia Zhukova olduğu uzun süre sonra açıklandı.
10
Abone Ol
Fotoğrafının bütün dünyaya yayılmasıyla ünlenen Nadia, hmşirelikten vazgeçmedi ama bir spor firmasının reklam yüzü oldu ve modelliğe başladı.
11
Abone Ol
Doktor olma hayalleri de kuran ve tıp fakültesine devam etmek isteyen genç kadının yeni adım attığı mesleği ise şaşkınlık yarattı.
12
Abone Ol
Nadia'ya Moskova'nın güneyinde bulunan Tula'daki bir yerel televizyon istasyonundan sunuculuk teklifi aldı.
13
Abone Ol
Teklifi sevinçle karşılayan Nadia artık televizyon yüzü de olacak. Genç kadın bir yandan hemşireliğe devam etmekte de ısrarlı.
14
Abone Ol
Nadia'nın olay yaratan fotoğrafının ardından meslektaşları duruma tepki göstermiş, hastaların ve sağlık personelinin fotoğraflarının bu şekilde yaygınlaşmasının yanlışlığını dile getirmişlerdi.
15
Abone Ol
Genç hemşire de olaydan duyduğu pişmanlığı açıklayınca tepkiler kesilmiş, hatta Nadia'ya destek verenler de çıkmıştı.
16
Abone Ol
Yerel medyaya konuşan Rus vatandaşlar Nadia'nın davranışı yüzünden suçlanamayacağını, suçun hastanenin yeterince soğuk olmasını sağlayamayan yöneticilerde olduğunu söylemişlerdi.
17
Abone Ol
Artık hemşirelik, modellik ve hava durumu sunuculuğu da dahil üç işi birden olan Nadia Zhukova'nun tüm bu görevlerinde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor...