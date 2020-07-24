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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 00:56,

Verdiği pozla dünyanın gündemine oturmuştu... Yeni mesleği belli oldu!

Rusya'da koronavirüs hastalarına bakan bir hemşire hastanede çalışırken iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla dünyada gündem olmuştu. Koruyucu giysisinin altında iç çamaşırlarıyla hasta bakan hemşire olayın duyulmasıyla reklam yüzü olmuştu. Genç kadın şimdi ise yeni bir mesleğe adım attı.

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Rusya'nın Tula kentinde bir hastanede çalışan hemşire Nadia Zhukova, koronavirüs hastalarını tedavi ettiği sırada şeffaf koruyucu kıyafetinin altında sadece iç çamaşırlarıyla görünüp dünyada gündem olmuştu.

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Covid-19 hastalarını tedavi eden görevli doktor ve hemşireler virüsten korunmak için özel ekipmanlar kullanıyor ve koruyucu kıyafetler giyiyorlar.

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Kat kat giyinmek zorunda kalan sağlık personelleri bu kısıtlayı giysilerle saatlerce Covid-19 hastalarını tedavi etmek için ter döküyorlar.

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Bu durumda çalışmakta oldukça zorlanan doktor ve hemşireler koruyucu kıyafetlerden rahatsız olsalar da bu kıyafetleri hem kendilerinin hem de koronavirüs hastalarının güvenliği için gece gündüz taşıyorlar.

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Rusya’nın Tula kentinde Nadia Zhukova adlı bir hemşirenin, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay yaratmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.

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Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını riske atan hemşire hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

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Davranışını hastane ortamının çok sıcak olmasıyla açıklayan 23 yaşındaki hemşireye verilen ceza gelen tepkilerden sonra geri çekilmişti.

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Davranışından dolayı özür dileyen hemşirenin ismi ise açıklanmamış, genç kadın uzun süre dünyada merak uyandırmıştı.

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Tüm dünyada olay yaratan hemşirenin adının Nadia Zhukova olduğu uzun süre sonra açıklandı.

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Fotoğrafının bütün dünyaya yayılmasıyla ünlenen Nadia, hmşirelikten vazgeçmedi ama bir spor firmasının reklam yüzü oldu ve modelliğe başladı.

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Doktor olma hayalleri de kuran ve tıp fakültesine devam etmek isteyen genç kadının yeni adım attığı mesleği ise şaşkınlık yarattı.

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Nadia'ya Moskova'nın güneyinde bulunan Tula'daki bir yerel televizyon istasyonundan sunuculuk teklifi aldı.

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Teklifi sevinçle karşılayan Nadia artık televizyon yüzü de olacak. Genç kadın bir yandan hemşireliğe devam etmekte de ısrarlı.

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Nadia'nın olay yaratan fotoğrafının ardından meslektaşları duruma tepki göstermiş, hastaların ve sağlık personelinin fotoğraflarının bu şekilde yaygınlaşmasının yanlışlığını dile getirmişlerdi.

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Genç hemşire de olaydan duyduğu pişmanlığı açıklayınca tepkiler kesilmiş, hatta Nadia'ya destek verenler de çıkmıştı.

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Yerel medyaya konuşan Rus vatandaşlar Nadia'nın davranışı yüzünden suçlanamayacağını, suçun hastanenin yeterince soğuk olmasını sağlayamayan yöneticilerde olduğunu söylemişlerdi.

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Artık hemşirelik, modellik ve hava durumu sunuculuğu da dahil üç işi birden olan Nadia Zhukova'nun tüm bu görevlerinde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor...

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