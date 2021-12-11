Venüs Retrosu ne zaman, hangi gün 2021? İşte Venüs Retrosu'nun etkileri hakkında tüm bilgiler

RETRO NE DEMEK?

Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir. Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir. Venüs, hayatın güzelliklerini nasıl yaşadığımız, aşk ve ilişkilere bakış açımız, ortaklarımız ve işbirliklerimiz, kadınlar ve onlarla olan ilişkilerimiz, haz ve dünyanın sunduğu tatlarla olan bağımızı sembolize eder.