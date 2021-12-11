Venüs Retrosu ne zaman, hangi gün 2021? İşte Venüs Retrosu'nun etkileri hakkında tüm bilgiler
Venüs Retrosu yılın son ayında oğlak burcunda başlayacak. Hayatın güzelliklerini nasıl yaşadığımız, aşk ve ilişkilere bakış açımız, ortaklarımız ve işbirliklerimizi sembolize eden Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegen. Astrologlara göre Venüs'ün geri hareketi hepimizi doğrudan etkileyecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Venüs Retrosu ile ilgili merak edilenleri köşesinde yazdı. Peki, Venüs Retrosu ne zaman, hangi gün 2021? İşte, Venüs Retrosu'nun etkileri hakkında tüm bilgiler.
Venüs Retrosu ne zaman sorusu başta astrolojiyle ilgilenenler olmak üzere çok sayıda kişinin gündemine geldi. Sevgi-aşk-ilişki konularının sorgulandığı ve sorguladıkça da kafanın daha karıştığı bir dönem olarak bilinen Venüs’ün geri hareket ettiği dönem, aralık sonunda gerçekleşecek. 19 Aralık'ta başlayacak Retro 29 Ocak 2022'ye kadar sürecek.
"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir
Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra
İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."
İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."
RETRO NE DEMEK?
Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir. Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir. Venüs, hayatın güzelliklerini nasıl yaşadığımız, aşk ve ilişkilere bakış açımız, ortaklarımız ve işbirliklerimiz, kadınlar ve onlarla olan ilişkilerimiz, haz ve dünyanın sunduğu tatlarla olan bağımızı sembolize eder.