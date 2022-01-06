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Keyif
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 16:30 | 

Venüs retrosu ne zaman bitiyor? İşte retronun biteceği tarih

Venüs retrosu etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Venüs, temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Peki, venüs retrosu ne zaman bitiyor?

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Venüs Retro'su geçtiğimiz günlerde Oğlak burcunda başladı. Bir gerileme dönemi olan retrolar, insanın kendi hakkında harika bilgi sahibi olduğu zamanlar olarak adlandırılıyor. Astrolojiye meraklı pek çok kişi de Venüs retrosunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, retonun biteceği tarih...
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Venüs Retrosu, 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Venüs Retrosu hakkında şunları söylüyor;

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"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir

Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra

İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."

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