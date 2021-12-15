Venüs Retrosu ne zaman başlayacak? Venüs Retrosunda neler oldu? İşte Venüs Retrosu etkileri

"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir



Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra



İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."



