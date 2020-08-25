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HaberlerGündem HaberleriVenera eşini öldürmekten tutuklandı, otopsi raporunda 'kalp damar hastalığı' denildi
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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 13:30 | 

Venera eşini öldürmekten tutuklandı, otopsi raporunda 'kalp damar hastalığı' denildi

ADANA'da darbettiği boşanma aşamasındaki eşi Venera Karakuş (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Karakuş'un (35) otopsi raporunda, ölüm nedeni, kalp-damar rahatsızlığı olarak yer aldı. Venera Karakuş'un avukatı Adil Kemal Porsuk, müvekkilinin haksız yere tutuklandığını öne sürerek, "Otopsi raporunda, maktülde, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler çıktığı belirlenmiştir. Kullanılan uyuşturucu ve alkolün, kalp ve damara olan etkisi düşünüldüğünde müvekkilim haksız olarak tutuklu bulunmaktadır" dedi. Venera Karakuş'u tercümanlığını yapan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı da tahliye kararı verilmesini istediklerini bildirdi.

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