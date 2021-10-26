Velilerin de ödevi ağır!

HERKES SABIRLI OLMALI * Prof. Dr. Erten Gökçe (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi): Pandemi sürecini büyük bir özveriyle yöneten öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimin başlamasından itibaren öğrencilerle sınıflarda eğitimi yürütüyorlar. Öğrenciler her ne kadar özledikleri arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmuş olsalar da hiçbir şey pandemi öncesi ile aynı değil. Pandemi sürecinde gerek öğretmenler gerekse de öğrenciler en zorlu koşullarda çalıştılar ve derslerini takip ettiler. Okullarda eğitim-öğretimin başladığı bu süreçte öğretmenler öğrencilere karşı daha hoşgörülü, esnek ve yapıcı yaklaşmalı.