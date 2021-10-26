Velilerin de ödevi ağır!

Pandeminin ardından uzaktan eğitime alışan öğrenciler yüz yüze eğitime adapte olmakta zorluk yaşıyor. Çocuklarına derslerinde destek olmaya çalışan ve bir anda ‘sınıf atlayan’ veliler de ödevlerden yakınıyor. Ödevler mi çok, öğrenci ve veliler uzaktan eğitim sırasında müfredattan mı koptu? Hem uzmanlarla hem veliler ve öğretmenlerle konuştuk.
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VELİLER ÇARESİZ KALIYOR
* Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Öğretmenler çok ödev veriyorlar. Sorun buradan başlıyor. Akademik kayıp yerine pskiolojik olarak kayıplara odaklanmak gerekiyor. Öğrencilerde uyumsuzluklar artmış. Bununla ilgili çok şikâyet var. Hatta bir kısım öğretmenler, özel alt sınıflara aldırmaya çalışıyorlar bu çocukları.
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Çocukların bu durumlarını telafi etmeden akademik eksiklere odaklanınca sorun oluyor. Dolayısıyla çocuk önceki bilgileri tamamlayamadığı için arada kopukluk yaşanıyor. Bu da ödev yükü olarak geri dönüyor. Ödevler arttıkça da veliler çaresiz kalıyor. Bu bağlamda öğretmenlerin öncelikle çocukların düzeyini kontrol etmesi lazım.
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Bunları yapmadan yeni bilgileri vermeye çalışmak çocukları ve velileri zorluyor. Veliler, mevcut durumda çocuklarını desteklemeye çalışabilir. Önceki öğrenme kayıplarını telafi etmeleri ise çok zor olacak. Geçmiş konuların telafisini yapmak için çalışmalar yapabilirler. Ancak ailenin okulla iletişimi çok önemli. MEB’in destek materyalleri de ailelere yardımcı olabilir.”
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HERKES SABIRLI OLMALI
* Prof. Dr. Erten Gökçe (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi): Pandemi sürecini büyük bir özveriyle yöneten öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimin başlamasından itibaren öğrencilerle sınıflarda eğitimi yürütüyorlar. Öğrenciler her ne kadar özledikleri arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmuş olsalar da hiçbir şey pandemi öncesi ile aynı değil. Pandemi sürecinde gerek öğretmenler gerekse de öğrenciler en zorlu koşullarda çalıştılar ve derslerini takip ettiler. Okullarda eğitim-öğretimin başladığı bu süreçte öğretmenler öğrencilere karşı daha hoşgörülü, esnek ve yapıcı yaklaşmalı.
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Eksikliklerin kısa sürede kapatılmasına odaklanmak yerine özümseyerek öğrenmelerine odaklanmalılar. Velilerimiz öğrencilerin öğrenme eksikliklerini kısa sürede giderme konusunda aceleci olmamalılar. Bu dönemde öğrencilere aşırı derecede yüklenmek açıkların kapatılmasını istendiği gibi hızlandırmayacak, öğrencinin yılgın ve yorgun olmasına sebep olabilecek. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu geçiş sürecini olabildiğince sabırlı ve duyarlı bir biçimde yönetmesi gerek.”
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KONULAR İLERLEDİ
* Sibel Çay - Veli: 5’inci sınıfa giden bir oğlum var. Pandemi döneminin etkisinden çıkamadığı için ödev yapmakta zorlanıyoruz. Kendini derse tam olarak veremiyor. Uzaktan eğitim, ödev kontrollerinin tam olarak yapılamaması nedeniyle okul ortamı ciddiyetini kaybettirdi. Konular ilerledikçe geçen senenin eksikliklerini hissetmeye başladım. İşin içinden çıkamadığımız oluyor. Konuları internetten videolar izleyip araştırıyorum. Sonra birlikte çalışıyoruz.
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KONTROL EDEMİYORUZ
* Pınar Ademyılmaz - Veli: Yedinci sınıfa giden bir kızım var. Biz ödevleri kontrol edemiyoruz. Öğretmenler de onların büyüdüklerini ve kendi ödevlerini kendilerinin yapması gerektiğini söylüyor. Veli toplantılarında öğretmenler çok ödev yüklemeyeceklerini anlatmıştı. Ama çok eksiğimiz olduğunu fark ettik. Bu arayı nasıl kapatacağımızı bilmiyoruz. Kasımda sınavlarımız başlıyor. Sonuçları orada daha net görebileceğiz.
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İPİN UCUNU KAÇIRDIK
* Müge Müjde - Veli: Oğlum Mert orta 1’e gidiyor. Pandemiden dolayı derse adapte olamıyorlar, öğretmenleri dikkat dağınıklığı olduğunu söyledi. Evde de kitabı eline aldığında ‘nefes alamıyorum’ diyor. Beraber yapmaya çalışıyoruz ödevlerini. Eskiden daha başarılıydı. Ancak uzaktan eğitim onu geriletti. İpin ucu kaçtı, kontrol etmekte zorlanıyorum.
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TEKRAR YAPIYORUZ
* Mehtap Özgün - Fen Bilimleri Öğretmeni: COVID’in biz öğretmenlere bırakmış olduğu etkiler daha çok. Çocuklar bir buçuk yılı evde geçirdiler ancak uzaktan eğitimle istediğimiz gibi öğrenemediler. Eksik bilgiyle yeni bir sınıfa geçtiler. Elimizden geldiğince geçmiş senelerin tekrarını yapıp yeni bilgi koymaya çalışıyoruz. Ancak veliler de bilgisi eksik kaldığı için yetemiyorlar.
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DERS ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR
* Mehmet Çerigenç - Veli: Kızım 6’ncı sınıfın ikinci yarısındayken pandemi başladı. 8’inci sınıfta şu an. Bu arada okulu değiştirdik. Eksiklerini kapatması çok zor oldu. Onlar yetişemedikçe biz de zorlanıyoruz. Ödevlerine destek olmaya çalışsak da en büyük sorunumuz ödev yapma konusundaki isteksizliği.