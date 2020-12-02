Veli Çelik ve sevgilisi Seda Koyunsağan nikah masasına oturuyor

Tanju Babacan’dan ev koleksiyonu Birçok ünlü sanatçıya yaptığı kıyafetler ve defilelerle moda dünyasına damga vuran modacı Tanju Babacan yaptığı minder ve yastıklarla ev tekstiline de ‘merhaba’ dedi. Markası altındaki koleksiyon yelpazesine bir yenisini ekleyen modacı, sınırlı sayıda üretilen ilk serisini yakında beğeniye sunacak.Babacan’ın ‘Casa de Mandala’ adını verdiği koleksiyonunda yatak örtüleri, yastıklar, kırlentler, minderler, duble polar, elyaflı ve kapitoneli battaniyeler yer alıyor. Canlı renkleriyle kış günlerinde içimizi ısıtan bu koleksiyon benim de çok dikkatimi çekti. Sevgili dostum Tanju’yu tebrik ediyorum...