Veli Çelik ve sevgilisi Seda Koyunsağan nikah masasına oturuyor

Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim. Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
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Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi. Murat Ersönmez’in Sinem Güven’le evliliğinden bir kızı, Merve Koyunsağan’ın ise Kamil Taner’le olan evliliğinden iki kızı var. Haklarında geçtiğimiz ay ayrılık haberi çıkmasına rağmen, çift aşklarının galip geldiğini kanıtladı. Allah mesut etsin...
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Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
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Özbekistan’da mangal keyfi
Lezzetli yemekleriyle ünü sınırların ötesini aşan Fikret Aydoğdu nam-ı diğer Fiko, bu kez Özbekistan’da döktürmüş. Duyduğuma göre Fiko, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in damadı Oybek Tursunov’un misafiri olarak Özbekistan’a gitmiş ve Tursunov’un 150 kişilik doğum günü davetinde üst düzey misafirlere maharetini sergilemiş.Ekibi ve ekipmanlarıyla özel uçakla Özbekistan’a giden ve bir günlük hazırlığın ardından Oybek Tursunov doğum gününde yaptığı şov ve lezzetlerle Özbekistan’a damga vuran Fiko, First Lady’nin de radarına girmiş.
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Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev eşi Ziroatkhon Hoshimova da bu lezzetli yemekleri dostlarına tattırmak istemiş. Fiko, First Lady ve 100 misafirine özel bir mangal keyfi yaşatmış. Özbekistan’da büyük beğeni kazanan Fikret Aydoğdu’ya, Oybek Tursunov’un doğum gününe katılan Bodrum Paramount Oteli’nin sahibi Özbek işadamı Batır Rahimov ortaklık teklif etmiş.
Aydoğdu’ya daha önce de Katar eski Şeyhi Hamad bin Halife Al Missned’in beşinci oğlu Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani ortaklık teklifinde bulunmuştu.
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Rachel Araz için saray kapattılar
İlhamını Amsterdam’ın çiçek bahçelerinden alan Pip Studio markasının Türkiye distribütörü Grace Brands’in kurucuları Duygu ve Sanem İçil, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’yi Venedik Sarayı’nda ağırladı.
Türkiye’nin önde gelen influencer’larından olan Kiresepi için Venedik Sarayı’nı kapatan Duygu ve Sanem İçil, masal bir ortamda çay saati düzenledi.Rachel Araz Kiresepi’nin en sevdiği renk olan pembe ağırlıklı bir dekorasyonda Pip Studio’nun ürünleriyle bir sofra kuran İçil kardeşler, Kiresepi’den tam puan aldı.
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Tanju Babacan’dan ev koleksiyonu
Birçok ünlü sanatçıya yaptığı kıyafetler ve defilelerle moda dünyasına damga vuran modacı Tanju Babacan yaptığı minder ve yastıklarla ev tekstiline de ‘merhaba’ dedi. Markası altındaki koleksiyon yelpazesine bir yenisini ekleyen modacı, sınırlı sayıda üretilen ilk serisini yakında beğeniye sunacak.Babacan’ın ‘Casa de Mandala’ adını verdiği koleksiyonunda yatak örtüleri, yastıklar, kırlentler, minderler, duble polar, elyaflı ve kapitoneli battaniyeler yer alıyor. Canlı renkleriyle kış günlerinde içimizi ısıtan bu koleksiyon benim de çok dikkatimi çekti. Sevgili dostum Tanju’yu tebrik ediyorum...