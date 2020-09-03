Vedat Milor'den gençlik fotoğrafı
Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.
Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı: "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.
BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI
Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.
15 GÜN SIRA BEKLEMEK YOK
Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, bu fotoğrafın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı:
İzmir Fuarı açılmış…
Ah be! Ne fuarlar gördük yıllarca. Bu fotoğraf ilk gittiğimiz yıl 1969 yılından. Bu fotoğraf şimdi ki Açık hava tiyatrosu önünde çekilmişti. Nejat Usta İzmir’e ilk defa girdiği için reklam etkili olsun diye borç harç bularak Efes Oteli’nin kral dairesini tutmuş. Bizlere de yeni kıyafetler almıştı. Türk filmi tadındaydık. Fındıkzade'de tek odalı, ranzalı, tek tuvaletli evimizden sonra kralların kaldığı 4 tuvaletli odaya girdiğimizde babam “15 gün sıra beklemek yok istediğiniz gibi s...n çocuklar” dedi. Evet fuara ilk girişimiz çok ihtişamlı olmuştu. Tüm gazeteler Zeki Müren’den sonra ilk defa kral dairesinde kalan Uygur Tiyatrosu’nu yazıyordu. 1-2 gün yağmurdan iptal edilen oyunlar üzücü olsa da şahane bir ilk olmuştu. 1970 senesinde tekrar İzmir Fuarı’na girdiğimizde Usta 'bizim krallığımız bu kadar bu yıl Basmane Gar Oteli’nde kalıyoruz' diye ilanı vermişti. Hiç ara vermeden Nejat Usta ve sonrasında bizim tiyatro için İzmir ve fuar başka anlam taşır. Bu sene sessiz sedasız açılmış. Lütfen fuarın içindeki Nejat Uygur büstünün önünden geçerken bir papatya bırakın. Bu ustayı çok mutlu edecektir.
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.
Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahaneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "
ÖLÜRSEM ÖLEYİM
Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine.Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."
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