Veda vakti: Diana'nın emanetini kendi evine götürdü
İngiliz tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın "saray serüveni" bugün resmi olarak sona eriyor.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DIANA'NIN EMANETİ GİDİYOR
Çift, bugünden itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda ediyor. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona eriyor. Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' diyor.
2
SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI
Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex Royal adıyla açtıkları Instagram sayfalarından da takipçilerine veda etti. Çünkü artık evlendikten sonra elde ettikleri bu unvanı da dolayısıyla bu sayfayı da kullanamayacaklar.
Çift, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda dünyanın coronavirüs nedeniyle geldiği durumdan da söz ederek, "Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor” mesajını verdi.
3
HER ANLAMDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
Çift, takipçilerine "şimdilik" veda ettiklerini ama eskisi gibi göz önünde bulunmasalar da çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni bir Instagram sayfası açması ve takipçileriyle oradan buluşması bekleniyor.
4
İLK KEZ KAMUOYU KARŞISINDA EL ELE
Prens Harry ve Meghan Markle'ın birlikte ve resmi olarak kamuoyunun karşısına çıkması ilk kez 2017 Eylül ayında düzenlenen Invictus Games'de oldu. Dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olan Prens Harry, Chelsy Davy ve Cressida Bonas gibi uzun süreli ilişkilerinden sonra Meghan Markle ile birlikte olmaya başladı.
5
FARKLI BİR GELİN
Suits dizisiyle yıldızı parlayan Markle ile Prens arasındaki ilişki kısa sürede ilerledi. Aslında Markle, İngiliz kraliyet ailesinin kurallarına uyan bir gelin adayı değildi. Prens Harry'den büyüktü, daha önce bir kez evlenip boşanmıştı, oyuncuydu ve İngiliz de değildi.
Fakat Prens Harry'nin ısrarı ve aşkıyla bu kural göz ardı edildi. Prens ile Markle, 2017'deki Invictus Games'de el ele kameraların karşısına çıkarak niyetlerinin ciddi olduğunu da gözler önüne serdi.
6
NİŞANI BÖYLE DUYURDULAR
Eylül ayında artık ilişkilerini gözler önüne seren Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden başka bir haber geldi. Çift, 27 Kasım 2017'de nişanlarını duyurdu. Düğünün de 2018 yılının mayıs ayında yapılacağı açıklandı.
7
DÜGÜNÜ MİLYONLAR İZLEDİ
Sonunda Prens Harry ile Meghan Markle, 19 Mayıs 2018'de bütün dünyanın meraklı bakışları altında evlendi. Saint George's Şapel'deki tören daha önceki kraliyet düğünlerinden farklıydı.
8
SADECE ANNESİ VARDI
Markle ile babasının hatta tüm ailesinin arası açıktı. Düğün öncesi de sonrası da baba Thomas Markle da dahil birçok aile üyesi Markle ile aralarındaki gerilime ilişkin röportajlar verdi dünya basınına. Bu da sarayın yeni gelinini zor durumda bıraktı. Evlilik töreninde, babası olmadığı için Prens Charles, Şapel yürüyüşü sırasında Markle'a eşlik etti. Törende gelinin aile tarafından sadece mutluluk gözyaşları döken annesi Doria Ragland vardı.
9
MEGHAN MARKLE, KAMUOYUNU İKİYE BÖLDÜ
Bazı kişiler Meghan Markle'ı "biricik Prenses Diana'nın" kendilerine emaneti olan Prens Harry'ye uygun olmadığını düşünüyordu. Onlara göre gelinin Amerikalı olması bile başlı başına bir sorundu. Bir de üstüne üstlük Harry'den yaşça büyüktü... Fakat birçok kişi de Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine yeni bir soluk getireceğini düşünüyordu. Onlara göre de Markle, artık devrini tamamlamış olan aile için tatlı bir bahar esintisiydi. Bu grup için Markle'ın melez olması da artı bir puandı.
10
'HARİKA DÖRTLÜ' BÖYLE DAĞILDI
Bütün bu karmaşa içinde ve tüm dünyanın gözleri önünde Prens Harry ve Meghan Markle zaman zaman Prens William ve eşi Kate Middleton'ı da gölgede bırakıp yollarına devam etti. Kısa bir süre iki kardeş ve eşleri "harika dörtlü" olarak anıldı. Kraliyet ailesinin çehresi gençleşmiş ve değişmişti. Fakat işler öyle peri masalı gibi gelişmedi.
11
KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI
Harry'nin düğününden kısa bir süre sonra saraydan ilginç söylentiler gelmeye başladı. Bunlara göre Harry'nin eşi ile William'ın eşi birbirleriyle geçinemiyordu. Bu durum da iki kardeşin ilişkisini olumsuz etkiliyordu. Fakat sonra durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu kez asıl sorunun William ile Harry arasında olduğu haberleri yansımaya başladı. Gerçekten de iki kardeşin arası açılmıştı. İddialara göre William, Meghan Markle ile evlilik konusunda acele etmemesi için kardeşi Harry'i uyarmıştı. Harry de buna tepkiliydi. Küçük yaşta annelerini yitirdikten sonra birbirlerine destek olan iki kardeşin arasının giderek daha fazla açılması artık kameralardan da saklanamıyordu.
12
EVLER DE AYRILDI SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA
Tüm bu olayların arasında Meghan Markle ile Prens Harry bir bebek beklediklerini duyurdu. Bunun ardından kısa bir süre sonra da ailenin birçok üyesiyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan taşınacaklarını açıkladı. Harry ve William artık tamamen yollarını ayırıyordu. Zaten bunun ardından ortak çalışmalar yürüttükleri yardım vakıfları hatta ortak kullandıkları sosyal medya hesapları da ayrıldı.
13
DOĞUMU DA FARKLI OLDU
Harry ve Meghan, Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a taşındı. Hatta bebekleri Archie de o süreçte dünyaya geldi. Bu arada bebeğin doğumu ve Meghan'ın hamileliği de çok uzun süre gündemin ilk sıralarında kaldı. Ailenin diğer gelini Kate Middleton bütün doğumlarını aynı hastanede yapmış ve çıkışta da bebeğiyle basına poz vermişti. Fakat Meghan Markle böyle yapmayacağını duyurdu. Hangi hastanede doğum yaptığı da Archie'nin vaftiz töreni de kamuoyuna kapalıydı.. Daha sonra saraya çekilen fotoğraflar basına servis edildi.
14
AYRILIK HABERİ
Bütün bunlar olup biterken 2020 yılının ilk ayında çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden kendi istekleriyle ayrılık finansal olarak bağımsız bir hayat kuracaklarını açıkladı. İşte bu tüm dünya için kelimenin tam anlamıyla bir şoktu.
15
ONCE KANADA SONRA ABD
O ilk günlerde Harry ile Meghan'ın Kraliçe'ye bile sormadan böyle bir karar alıp hemen açıkladıkları ileri sürüldü. Bazıları çiftin saraydan kovulduğunu iddia etti. Prens Harry'nin katıldığı bir toplantıda "Başka çarem kalmamıştı" dememi de buna bir kanıt olarak gösterildi.
Öyle ya da böyle çift yeni bir hayat kurmak için önce Kanada'ya ardından da ABD'ye gitti. Gelecekle neler olacağını ise takipçileri büyük bir merakla bekliyor.
16
YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR
Sözün kısası soylu bir aileden gelmediği halde kraliyet ailesine gelin gittiği için "modern külkedisi" diye nitelendirilen Meghan Markle'ın saraydaki saltanatı sadece 2 yıl sürdü. Markle, evine dönerken Diana'nın emaneti olan Harry'yi de yanında götürdü.