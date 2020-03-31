Veda vakti: Diana'nın emanetini kendi evine götürdü

KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI Harry'nin düğününden kısa bir süre sonra saraydan ilginç söylentiler gelmeye başladı. Bunlara göre Harry'nin eşi ile William'ın eşi birbirleriyle geçinemiyordu. Bu durum da iki kardeşin ilişkisini olumsuz etkiliyordu. Fakat sonra durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu kez asıl sorunun William ile Harry arasında olduğu haberleri yansımaya başladı. Gerçekten de iki kardeşin arası açılmıştı. İddialara göre William, Meghan Markle ile evlilik konusunda acele etmemesi için kardeşi Harry'i uyarmıştı. Harry de buna tepkiliydi. Küçük yaşta annelerini yitirdikten sonra birbirlerine destek olan iki kardeşin arasının giderek daha fazla açılması artık kameralardan da saklanamıyordu.