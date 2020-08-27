Veda pozu: 'Hoşça kal' demek çok zor

BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM Heard "Aya Sofya'nın içinde yıllara bakalabilirsiniz ve asla sıkılmazsınız" diye yazdı. Heard, Ayasofya'nın bir süre önce ibadete açıldığını ve burayı ziyaret ettiği için şanslı hissettiğini de belirtti.