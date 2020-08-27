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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 09:00 | 

Veda pozu: 'Hoşça kal' demek çok zor

Bir süredir Türkiye tatilinde olan ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, bu sözlerle veda etti.

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1TATİL BİTTİ
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TATİL BİTTİ

Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da mahkeme salonunda karşı karşıya geldiği duruşma bittikten sonra soluğu Türkiye'de alan Amber Heard, evine döndü.

2DUYGUSAL VEDA
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DUYGUSAL VEDA

34 yaşındaki Heard, Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı kapsayan tatilinin sonuna geldi. Gezdiği yerlerde çektiği pozlarını Instagram'dan paylaşan Heard, yine aynı platformdan veda etti.

3TÜRKİYEYİ ÇOK SEVİYORUM
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'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Tatil sırasında çıktığı tekne gezisinde çekilen bir fotoğrafını paylayan Heard "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.

4EVE DÖNÜŞ VAKTİ
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EVE DÖNÜŞ VAKTİ

Heard'ün bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Bu veda pozuyla Amber Heard, Türkiye tatilini bitirmiş oldu.

5KARIŞ KARIŞ GEZİYOR
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KARIŞ KARIŞ GEZİYOR

Son dönemde genellikle eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, bütün o gerilimli günlerin acısını Türkiye tatilinde çıkarıyor.

6KAPADOKYAYA GEÇTİ
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KAPADOKYA'YA GEÇTİ

Depp ile kanun önünde karşı karşıya geldiği Londra'daki davanın ardından soluğu Bodrum'da alan Heard, daha sonra İstanbul'a geçti. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen 34 yaşındaki Heard, sonra da Kapadokya'ya geçti.

7SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Amber Heard, sosyal medya sayfasından Kapadokya'ya gezdiği yerlerde çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

8BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade etti. Takipçileri yıldızın bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdırdı.

9HAYRAN BAKIŞLARLA İZLEDİ
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HAYRAN BAKIŞLARLA İZLEDİ

 Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'un önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen 34 yaşındaki Heard, Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

10BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM
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BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM

Heard "Aya Sofya'nın içinde yıllara bakalabilirsiniz ve asla sıkılmazsınız" diye yazdı. Heard, Ayasofya'nın bir süre önce ibadete açıldığını ve burayı ziyaret ettiği için şanslı hissettiğini de belirtti. 

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Amber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördüm

12TATİL MUTLULUĞU
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TATİL MUTLULUĞU

Amber Heard, daha önce de Ayasofya'nın önünde çekilen bu pozuna sosyal medya sayfasında yer vermişti.

13BOĞAZDA TEKNE TURU
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BOĞAZ'DA TEKNE TURU

Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da kanun önünde hesaplaşan Amber Heard, ardından da Türkiye'ye tatile geldi. Önce Bodrum'a giden 34 yaşındaki Heard, sonra da İstanbul'a geçti. Güzel oyuncu, İstanbul tatilini ve gezip gördüğü yerleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

14ÖNCE ÜNLÜ CAMİLERİ GEZDİ
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ÖNCE ÜNLÜ CAMİLERİ GEZDİ

Önce Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, dün de tekneyle Boğaz turu yaptı.

15SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Amber Heard, tekne gezintisi sırasında çekilen hem kendi görüntülerini hem de çevrenin görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı.

16İSTANBULU SEVDİ
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İSTANBUL'U SEVDİ

Heard paylaşımlarından birine de "Burayı seviyorum" notunu yazdı.

17İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
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İSTANBUL TURU SÜRÜYOR

Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.

18SÜLEYMANİYE CAMİİNİ ZİYARET ETTİ
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SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Heard, rehberin anlattıklarını dinleyip ona yapının tarihçesi ile ilgili sorular sordu. Heard'ün Süleymaniye Camii'ni ziyareti sırasında çizgili çoraplar giydiği görüldü.

19BAHARAT AVI
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"BAHARAT AVI"

Heard, Mısır Çarşısı'nda çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı.

20SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

 Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.

Instagram, Backgrid UK 

21CAMİLERİN BÜYÜSÜ
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CAMİLERİN BÜYÜSÜ

İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.

22DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM
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'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'

Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

23TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

24ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
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ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL

Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.

25GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
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GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

26TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
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TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.

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Amber Heard İstanbul'a aşık oldu

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