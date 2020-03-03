Veda konuşması: Babaannesi Harry'ye öyle bir şey söyledi ki!  

Şatoda görev yapan bir hizmetli "Kraliçe'nin Prens'e söyleyeceği çok şey vardı ve bu da bütün bunları konuşmak için uygun bir zamandı" diye konuştu. Bu sırada da Kraliçe torununa onu her zaman çok sevdiğini ve istediği zaman evine geri dönebileceğini söyledi.