Veda konuşması: Babaannesi Harry'ye öyle bir şey söyledi ki!
İngiliz kraliyet ailesinde ayrılık rüzgarları her zamankinden biraz daha sert esiyor artık. 31 Mart'taki resmi ayrılık öncesi Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman kalbinde ayrı bir yeri olduğu bilinen torunu Harry ile baş başa konuştu ve vedalaştı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Bu veda konuşmasının 4 saat sürdüğü belirtiliyor. Prens Harry ve eşi Meghan Markle son bir kez daha resmi bir görev yerine getirip aileden tam olarak ayrılacak.
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Bu ayın sonunda İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden tamamen çıkacak olan Prens Harry ile 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, özel bir konuşma gerçekleştirdi. Windsor Şatosu'nda gerçekleşen bu konuşmada Kraliçe'nin torunuyla duygusal bir tonda konuştuğu belirtiliyor.
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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Kraliçe, torununa "çok sevildiğini ve ne zaman geri dönebileceğini" söyledi. Ayrılık kararı açıklandıktan sonra Prens Harry ve babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth ilk kez baş başa sohbet ettiler.
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Basında yer alan haberlere göre Prens Harry, Kraliçe tarafından kendilerine evlilik hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'dan yürüyerek Windsor Şatosu'na gitti. Burada Kraliçe ile birlikte somon balığı, salata ve çay eşliğinde samimi bir konuşma gerçekleştirdiler.
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Şatoda görev yapan bir hizmetli "Kraliçe'nin Prens'e söyleyeceği çok şey vardı ve bu da bütün bunları konuşmak için uygun bir zamandı" diye konuştu. Bu sırada da Kraliçe torununa onu her zaman çok sevdiğini ve istediği zaman evine geri dönebileceğini söyledi.
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Prens Harry ve Meghan Markle, önümüzdeki hafta çalışan bir kraliyet ailesi üyesi olarak son kez bir etkinliğe katılacaklar. Bu etkinlikte Kraliçe'nin yanı sıra Prens William ve eşi Kate Middleton da yer alacak.