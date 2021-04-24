Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir? Vebitcoin kapatıldı mı? İlker Baş ile ilgili bilgiler
Vebitcoin'in sahibi İlker Baş son gelişmelerin ardından Türkiye'nin konuştuğu isimlerden oldu. Kripto para alım satımı yapılan Vebitcoin faaliyetlerine ara verdi. Şirketin sahibi İlker Baş'ın yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Öne sürülen gelişmelerin ardından İlker Baş'ın hayatı ile ilgili detaylar da gündeme geldi. Peki, Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında? İşte, ayrıntılar.
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Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti. Şirketin sahibi İlker Baş'ın şirketin kurulduğu Menteşe ilçesinde Muslihittin Mahallesi'nde ikamet ettiği, şirketin ilk kuruluşunda 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koyduğu öğrenildi.
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İLKER BAŞ KİMDİR?
İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi.
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İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.
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50 BİN LİRA SERMAYE İLE KURULDU
Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.