Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar
Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan’ın boşaltması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer’de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetlerini de yanlarında götürdü.
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Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı.
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Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekilme kararı sonrası Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.
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BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR
Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetleri çıkardı.
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Ermeniler, akrabalarının cesetlerini alarak, kenti terketti. Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.
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10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ
Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer’in boşaltılması için Ermenistan’a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistanın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan'a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasımdan 25 Kasıma ertelendi ifadelerine yer vermişti.
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Erteleme talebinin Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan'ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.