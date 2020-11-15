MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVe terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar
GeriDünya Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
DHA-Fotoğraflar: DHA-REUTERS-AP
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 22:31 | 

Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Azerbaycan yapılan anlaşma gereği Ermenistan’ın boşaltması gereken topraklar için Erivan yönetimine 10 günlük ek süre verirken, Kelbeçer’de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetlerini de yanlarında götürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı.

2
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekilme kararı sonrası Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.

3BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR
Abone Olgoogle-news

BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR

Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetleri çıkardı.

4
Abone Olgoogle-news

Ermeniler, akrabalarının cesetlerini alarak, kenti terketti. Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

510 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ
Abone Olgoogle-news

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer’in boşaltılması için Ermenistan’a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu.

6
Abone Olgoogle-news

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistanın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan'a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasımdan 25 Kasıma ertelendi ifadelerine yer vermişti.

7
Abone Olgoogle-news

Erteleme talebinin Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan'ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi