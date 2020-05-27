Ve tabelası asıldı! İşte Atatürk Havalimanı’na yapılan hastanenin son fotoğrafları…

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN TABELASI DA ASILDI KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yazılı olduğu tabela salgın ile mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki hastane binasındaki yerini aldı.