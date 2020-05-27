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İbrahim YILDIZ - Ersan SAN/DHA
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 14:21,

Ve tabelası asıldı! İşte Atatürk Havalimanı’na yapılan hastanenin son fotoğrafları…

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi.

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'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

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Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

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Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı.

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31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan hastane bin 8 yatak kapasiteli olacak.

7SANCAKTEPEDEKİ HASTANENİN TABELASI DA ASILDI
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SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN TABELASI DA ASILDI

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yazılı olduğu tabela salgın ile mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki hastane binasındaki yerini aldı.

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Hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı.

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Kısa süre içerisinde açılması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanede Prof. Dr. Murat Dilmener'in, Sancaktepe'de inşa edilen çok amaçlı hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi yaşatılacak.

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Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.

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