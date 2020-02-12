Ve sonunda tanıtıldı! İşte Samsung S20 serisi...

Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Dr. TM Roh yeni telefona ilişkin, "Galaxy Fold'un yarattığı heyecan bize cesaret verdi. Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz kategorisinin evrimi açısından önemli bir adım, çünkü kullanıcılarımıza yeni bir tasarım konsepti, yeni bir ekran ve hepsinden önemlisi yeni bir mobil deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip'in eşsiz katlanabilir tasarımı ve kullanıcı deneyimi ile bir mobil cihazın nasıl olabileceğini ve kullanıcılara neler sunabileceğini yeniden tanımlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.