Ve Harry Londra'da: Kendini öyle suçlu hissediyor ki!
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayata veda etmesi aile içinde yeni çalkantılara neden oldu. Her ne kadar son dönemde sağlığı bozuk olsa da Prens Philip'in kaybının acısı bir yana aileyi terk edip eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye giden Prens Harry'nin durumu da bir başka şekilde gündeme gelmeye başladı. Konuyla ilgili ayrı ardına iddialar da ortaya atılmaya başladı.
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Prens Philip ile Prens Harry'nin arası yıllardan bu yana çok iyiydi. Hatta birçok kişiye göre hem Kraliçe'nin hem de Prens Philip'in en gözde torunu olarak nitelendiriliyordu Harry. Onun büyükbabasının son günlerinde yanında olmaması hatta Prens Philip hastanedeyken eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda aile yönelik şoke eden açıklamalar yapması da çok eleştirilmişti.
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İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden uzmanlara göre Prens Harry, özellikle de büyükbabasının ölümünden sonra bu gelişmeler yüzünden büyük bir suçluluk duyuyor. Bunun en önemli nedeni de dünyadaki son günlerinde onun yanında olamayıp kişisel olarak vedalaşamaması. Bu iddiayı ortaya atan uzmanlara göre Harry de bu yüzden son derece üzgün.
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US Weekly dergisine konuşan bir kaynak, "Harry, son günlerinde büyükbabasının yanında olamadığı, onunla şahsen vedalaşamadığı için son derece üzgün" diye konuştu. Aynı kaynak, bu zor günlerde Prens Harry'nin de aile üyeleriyle birlikte olmasını istediğini de ekledi.
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Bu arada Prens Harry'nin, Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda görüldüğü haberleri de İngiliz basınında yer aldı. Prens Philip'in 17 Nisan'taki cenaze törenine Harry'nin katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Sonradan yapılan resmi açıklamaya göre, törene Prens Harry katılacak ama ikinci kez hamile olması ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle eşi Meghan Markle Londra'ya gitmeyecek.
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Prens Harry'nin, koronavirüs kısıtlamalarına da uyacağı belirtildi. ABD'den Londra'ya özel bir uçakla gideceği ileri sürülen Harry'nin hem koronavirüs testi yaptıracağı hem de bir süre izolasyonda kalacağı konuşuluyor.
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Prens Philip'in ölümünden sonra Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine ait Archewell vakfının internet sitesinden bir taziye mesajı yayınladı. Çift, Prens Philip'e ülkeye hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, onu özleyeceklerini vurguladı.
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Bu arada Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze törenine koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çok az kişi katılacak. Tören, Prens'in son nefesini verdiği Windsor Kalesi'ndeki St. George's Şapeli'nde yapılacak. Tüm ülkede yas ilan edilecek ve törenin bir gün sonrasına kadar ülkedeki resmi binalarda bayraklar yarıya inecek.
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Her ne kadar törene kimlerine katılacağı 15 Nisan'da açıklanacak olsa da eşi Kraliçe 2. Elizabeth ve çocukları Charles, Anne, Andrew ve Edward ile törende olacak. Eşlerinin de törende olması bekleniyor. Prens William ve eşi Kate Middleton, Prens Harry de törene katılması beklenenler arasında. Prens Philip'in cenaze töreni TV ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak. O anda da tüm ülkede Prens'in anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek.