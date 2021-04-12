Ve Harry Londra'da: Kendini öyle suçlu hissediyor ki!

Her ne kadar törene kimlerine katılacağı 15 Nisan'da açıklanacak olsa da eşi Kraliçe 2. Elizabeth ve çocukları Charles, Anne, Andrew ve Edward ile törende olacak. Eşlerinin de törende olması bekleniyor. Prens William ve eşi Kate Middleton, Prens Harry de törene katılması beklenenler arasında. Prens Philip'in cenaze töreni TV ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak. O anda da tüm ülkede Prens'in anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek.