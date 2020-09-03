Ve Harry de Hollywood'da

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'yie yerleşen Pren Harry ile Meghan Markle'ın bundan böyle ne yapacağı belli oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre çift, Netflix ile bir dizi program için anlaştı.
Splash News
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Harry ile Meghan yaptıkları açıklamada "Odağımızda bilgi ve umut veren içerikler olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak bizim için de önemli olacak" dedi.
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Harry ile Meghan'ın açıklaması şöyle: "Hayatlarımız, birey olarak ve çift olarak bize insan ruhunun gücünü anlamamızı sağladı: cesaret, direnç ve bağ ihtiyacı. Farklı topluluklarla yaptığımız işler ve çevrelerinden dünya genelinde insanlara, amaçların ışık tutmak için, odağımız bilgi ve umut verecek içerikler olacak."
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Kanalın içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'yaratıcı evleri' olarak kanalı seçmelerinden gurur duyduğunu söyledi.
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Birkaç yıllık sözleşme kapsamında Harry ve Meghan belgeseller, kısa diziler, filmler, şovlar ve çocuk programları yapacak.
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Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini altı ay önce bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ABD California'ya taşınmıştı.
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Deadline adlı haber sitesine göre projeler arasında doğayla ilgili kısa diziler, ilham veren kadınlarla ilgili animasyon programları olacak. Çift bu programları, adı açıklanmayan bir yapım şirketi aracılığıyla hazırlayacak.