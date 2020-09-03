Ve Harry de Hollywood'da

Harry ile Meghan'ın açıklaması şöyle: "Hayatlarımız, birey olarak ve çift olarak bize insan ruhunun gücünü anlamamızı sağladı: cesaret, direnç ve bağ ihtiyacı. Farklı topluluklarla yaptığımız işler ve çevrelerinden dünya genelinde insanlara, amaçların ışık tutmak için, odağımız bilgi ve umut verecek içerikler olacak."