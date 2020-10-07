Ve Cemal Can Canseven sessizliğini bozdu! Nisa hakkında ilk kez konuştu

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi olay oldu. Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” dedi.