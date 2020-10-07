Ve Cemal Can Canseven sessizliğini bozdu! Nisa hakkında ilk kez konuştu
Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum gününü kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Canseven mekan çıkışı soruları yanıtladı.
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Önceki akşam Nişantaşı’nda Danla Bilic’in doğum gününü kutladıktan sonra kameralara yansıyan ve “Bitmeyen doğum günü kutluyoruz” diyen Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına da yanıt verdi.
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NİSA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU
Katıldığı Survivor 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam yakın arkadaşın Danla Bilic’in doğum gününü kutlayan Cemal Can, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi olay oldu. Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” dedi.
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Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra görüşmedi. Nisa Bölükbaşı, Survivor'dan sonra ailesinin yanına Prag'a gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü.
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Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya gelen Nisa'nın yarışmadaki en yakın arkadaşı Cemal Can ile görüşmemesi kafaları karıştırmıştı.
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Hatta ikili için ‘yarışma arkadaşlığı’ yorumları yapılmıştı. Cemal Can Canseven ‘görüşüyoruz’ açıklamasıyla bu iddialara son noktayı koydu.
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TAKİPÇİSİ DÜŞTÜ
Sempatik hareketleriyle herkesin sevgisini kazanan Cemal Can Canseven, instagram’da rekor bir sayıya ulaşmış 4 milyon kişi tarafından takip edilmişti. Yarışmadan sonra Canseven’i 600 bin kişi takip etmeyi bıraktı.
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DUDAK UÇUKLATAN ÇANTA!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic doğum gününde kendine dudak uçuklatan bir hediye aldı.<> YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı.
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104 BİN TL'YE ÇANTA ALDI
Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli dünyaca ünlü bir markanın çantasını aldı.
Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.
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PAYLAŞIM BAŞINA 100 BİN TL KAZANIYOR
Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.