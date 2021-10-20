Ve beklenen oldu: AY.4.2 paniği... En kötüsüne hazırlanıyorlar!

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi. Uzmanlar AY.4.2'nin pek çok ülkede görülebileceğinin altını çizerek 'en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız' uyarısında bulundu.