Ve Antalya’da plajlar hazırlanıyor! İşte sosyal mesafeli yeni düzen…

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, 'kontrollü sosyal hayat' ve 'yeni normal' olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.