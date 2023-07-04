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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, kaç TL, şartları neler? Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak?

Güncelleme Tarihi:

#Vatandaşlık Maaşı#Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek#Vatandaşlık Maaşı Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 10:07

Vatandaşlık maaşı son durum bilgileri merak ediliyor. Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL ve kimlere verilecek soruları araştırmaları son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlık maaşı başvuru detayları araştırma konusu oldu. Aile Destek Programı kapsamında yapılacak olan vatandaşlık maaşı şartları olacak. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

1/4Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, kaç TL, şartları neler Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak

Vatandaşlık maaşı başvurusu son dönemin en çok merak edilen ve detayları araştırılan konuları arasına girdi. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında bilgiler vermişti. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın göreve gelmesiyle birlikte, vatandaşlık maaşı son durum gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek, başvurusu başladı mı? Vatandaşlık maaşı kaç TL, şartları neler, kimlere verilecek? İşte detaylar...

2/4VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda CNN Türk canlı yayınında vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylara değindi. Yanık konuyla ilgili olarak; “Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor.

Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız.

Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.” dedi.

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3/4VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." cümlelerine yer verdi.

4/4VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yanık, “Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

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