Vatandaşlara çok önemli e-devlet uyarısı

“Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve posta yoluyla gönderilen mektuplar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaları manipüle ederek kandırmaya çalışır.” açıklamasında bulunan Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.