Vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor: 16 Temmuz tatil mi?
16 Temmuz Cuma günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bir gün öncesi resmi tatil olan 16 Temmuz günü için tatil beklentisi olan pek çok vatandaş, bugün için resmi tatil kararı alınıp alınmadığını sorguluyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi?
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Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hız kazandı. Özellikle de resmi ve idari tatil günleri heyecanla vatandaşlarca sorgulanıyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri ise 16 Temmuz 2021 Cuma gününün akıbeti oldu. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.
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16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.
Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.