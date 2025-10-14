Vatandaşı canından bezdirdi! Uzman isim açıkladı: Tedirgin eden bulgular görülüyor... Dokunanlar tehlike altında

'KOKARCAYLA DOĞRUDAN EL TEMASI KURMAYINIZ'
Prof. Dr. Tevfik Özlü, kahverengi kokarcayı yok etmeye çalışırken doğrudan temas edilmesi durumunda çıkan sıvının ciltte alerjik tepkilere ve tahrişlere yol olabileceğini belirterek, "Koku ve sıvıya maruz kalanlarda; burun tıkanıklığı, hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi belirtiler olabiliyor. Genelde böcek insanı ısırmaz çünkü emme üzerine bir sistemi var ve ısırıcı değil, zehirli değil; ama alerjik tepkilere ve tahrişlere yol açabiliyor.