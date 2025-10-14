×
Vatandaşı canından bezdirdi! Uzman isim açıkladı: Tedirgin eden bulgular görülüyor... Dokunanlar tehlike altında

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Alerji#Doğu Karadeniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 09:56

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son yıllarda Doğu Karadeniz'de birçok bitkinin suyunu emerek zarar veren kahverengi kokarcanın insan için zehirli olmadığını ancak cilde temas etmesiyle alerjik reaksiyon gelişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Kokarcanın salgıladığı sıvı doğrudan cildinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza temas ederse orada tahrişe yol açarak yaralara neden olabilir. O yaraların üzerine de bir bakteri eklenebilir, bir enfeksiyon ortaya çıkabilir" dedi.