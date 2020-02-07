Vatan hasreti Prens Harry'yi esir aldı

Bir zamanlar İngiliz kraliyet ailesinin haşarı prensiydi Harry. Hatta adı skandallara bile karıştı sık sık. Ama hem ailesi hem de halk onu bağrına bastı. Belki biraz da çok sevilen annesini küçük bir çocukken kaybetmesi nedeniyle. Sonra aniden aşık oldu, evlendi. Kısa süre içinde de baba oldu. Bu yılın başında beklenmedik bir karar alarak içine doğup büyüdüğü İngiliz kraliyet ailesinden de alıştığı hayattan da uzaklaştı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ancak basına yansıyan iddialara göre işler Prens Harry için belki de beklediği kadar kolay ilerlemiyor. Bu haberlere göre Prens Harry, artık vaktinin büyük bir bölümünü sosyal medyada geçiriyor, sosyal medya kanalları aracılığıyla İngiltere'deki arkadaşlarıyla görüşüyor. Yine bu iddialara göre Prens Harry, hem ülkesini, hem alıştığı hayat tarzını hem de arkadaşlarını özlüyor.
2
İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Prens Harry'nin İngiltere'deki arkadaşlarıyla ilişkisini uzun süredir üyesi olduğu Wattsap grubundan sürdürdüğünü söyledi.. Üstelik iddiaya göre Harry hiçbir zaman olmadığı kadar sık bir şekilde komik videolar ve fotoğraflar gönderip arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.
3
Prens Harry bu şekilde, artık ülkesinde değil Kanada'da yaşasa da bunun eski arkadaşları ve hayatıyla tüm bağlarını koparmasını gerektiren bir durum olmadığını hissedip özlemini biraz da olsa gideriyor.
4
İngiliz basınına yansıyan bu iddialar da akıllara Prens Harry'nin evlendikten sonra eski arkadaşlarıyla bütün ilişkisini kestiği hatta bazılarında cep telefonu numarası bile olmadığı iddialarını gündeme getirdi. Fakat birçok kişi de bunun normal olduğunu, birçok erkeğin evlendikten sonra eski arkadaşlarıyla sık sık görüşemediğini belirtiyor.
5
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, tecrübeli kraliyet ailesi üyeliğinden çekilip oğullarını da alarak Kanada'ya yerleşti. Çiftin İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık süreci önümüzdeki ilkbaharda tamamlanmış olacak.