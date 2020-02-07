Magazin Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 16:40 , / 07 Şubat 2020 - 17:06

Vatan hasreti Prens Harry'yi esir aldı

Bir zamanlar İngiliz kraliyet ailesinin haşarı prensiydi Harry. Hatta adı skandallara bile karıştı sık sık. Ama hem ailesi hem de halk onu bağrına bastı. Belki biraz da çok sevilen annesini küçük bir çocukken kaybetmesi nedeniyle. Sonra aniden aşık oldu, evlendi. Kısa süre içinde de baba oldu. Bu yılın başında beklenmedik bir karar alarak içine doğup büyüdüğü İngiliz kraliyet ailesinden de alıştığı hayattan da uzaklaştı.



BACKGRID USA, BACKGRID UK