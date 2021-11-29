Vaspurakan nerede, neresi? Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman oldu? İşte merak edilenler

VASPURAKAN NEREDE?

Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.



Krallık tarihinin büyük kısmında, bölgede bir prenslik kurmayı başaran Artsruni Hanedanı tarafından yönetildi. Vaspurakan'ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın egemenliği altındaydı.



