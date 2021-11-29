Vaspurakan nerede, neresi? Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman oldu? İşte merak edilenler
Vaspurakan, Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gitti. Dizide adı geçen kale gündemde yer alıyor. Peki, Vaspurakan nerede, neresi? Vaspurakan Kalesi fethi ne zaman oldu?
Vaspurakan’ın nerede olduğu, Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Vaspurakan’ın fethi araştırılıyor. Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaleti olan Vaspurakan, günümüzde Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.
VASPURAKAN NEREDE?
Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.
Krallık tarihinin büyük kısmında, bölgede bir prenslik kurmayı başaran Artsruni Hanedanı tarafından yönetildi. Vaspurakan'ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın egemenliği altındaydı.
Krallık tarihinin büyük kısmında, bölgede bir prenslik kurmayı başaran Artsruni Hanedanı tarafından yönetildi. Vaspurakan'ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın egemenliği altındaydı.
Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir. Bu tarihi kilisenin Ermeniler açısından önemi çok büyüktür.
13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 1050'de Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi.
13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 1050'de Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi.
13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 1050'de Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi.
13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 1050'de Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi.