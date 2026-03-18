Vasiyeti yerine getirildi | Albayın cenazesi 6 yıl sonra toprağa verilecek

'VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'
Babasının çok iyi bir asker olduğunu belirten Denk, "Komando, paraşütçü, balık adam, özel harp ve İngilizce kurslarını iyi derecede bitirdi. Kıbrıs’ta mücahit teşkilatında görevler yaptı. 1993 yılında bordo bereli olarak Özel Kuvvetler'den kıdemli olarak emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra birçok sivil toplum kuruluşunda görevlerde bulundu. 200’ün üzerinde makale, 7 tane kitap yazdı. Kendisi çok bilgiliydi, çok okurdu. İyi bir dansçıydı, Harbiye’de atletti. Ama her şeyden öte babam insan gibi bir insandı. Ruhu şad olsun. Babam Ankara'da küçük bir ameliyat sırasında tansiyonu yükseldi, beyin kanaması geçirdi. Bir müddet yoğun bakımda yattıktan sonra vefat etti. Babam zaten eğitime önem verirdi. Ben anatomist olduğum için de böyle bir şey düşünüyordu. Yıllar önceden konuşmuştuk. Vasiyetini yerine getirdik" diye konuştu. Emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi.