×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vasiyeti yerine getirildi | Albayın cenazesi 6 yıl sonra toprağa verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Cemil Denk#Kadavra#Cenaze Töreni
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 14:13

Ankara’da 2020 yılında hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine bedeni Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlanan emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, toprağa verilmek üzere törenle ailesine teslim edildi. Babasının eğitime çok önem verdiğini belirten anatomist olan oğlu Prof. Dr. Cemil Cem Denk, "Yıllar önceden konuşmuştuk. Vasiyetini yerine getirdik" dedi.