Vasiyeti yerine getirildi | Albayın cenazesi 6 yıl sonra toprağa verilecek

'ANATOMİ EĞİTİMİ İÇİN KADAVRA OLMAZSA OLMAZ'

Cemil Denk'in oğlu Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Cem Denk, "Bu bağlamda da zaten vefatından sonra tıp eğitimine hizmet vermek çok istiyordu. Benim de anatomi hocası olmam sebebiyle bedenini bağışlamayı çok arzulamıştı. Bu sebeple çok sevdiğim arkadaşlarımın yanına emanet etmeyi düşündüm. Babamı Bursa'ya getirdik. Bir sene ne yazık ki pandemi oldu ama en az 5 sene boyunca çocuklarımıza ders verdi. İlker Hoca'mın da bahsettiği gibi anatomi camiası ve anatomi eğitimi için kadavra olmazsa olmazdır. Son zamanlarda ne kadar iyidir ki değerli hocalarımızın katkılarıyla beden bağışlarımız artmakta ve kendi öğrencilerimizin, kendi çocuklarımızın, kendi ülkemizin, kendi vatanımızın daha iyi gelişmesi için beden bağışları aldıkça tıp eğitimimiz çok iyi yerlere geliyor. Anatominin temel bir lafı vardır; anatomi olmazsa tıp olmaz. Onun için ne kadar iyi anatomi eğitimi alırlarsa o bağlamda çocuklarımız çok iyi doktor, diş hekimi, fizyoterapist, hemşire olacaklar. Babamın bu konuda iyi bir eğitim verdiğini hocalarımızla beraber düşünüyorum. Çocuklarımın iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorum" dedi.