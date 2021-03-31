Varyant nedir, mutasyon virüs hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması
Mutasyon virüs her geçen gün artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonun Türkiye’deki oranını açıkladı. Ülkemizdeki vakaların %75lere ulaştığını belirten Koca İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, California-New York varyantının görüldüğü illerin sayısını da duyurdu. Son gelişmeler sonrası mutasyon virüs sayısı ve varyant yeniden gündeme geldi. Tıp dilinde varyant, virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türler olarak adlandırılıyor. İşte, merak edilen 'varyant nedir?' sorusunun yanıtı ve mutasyon virüs görülen illerle ilgili ayrıntılar.
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1
Varyant kelimesinin anlamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası yeniden gündem oldu. Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini duyurdu. Koronavirüsle hayatımıza giren varyant çok sayıda genetik mutasyonla ortaya çıktı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantta virüsün insan hücrelerine daha kolay tutunabildiği uzmanlar tarafından açıklandı.
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MUTASYON VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyon virüsle ilgili şu ifadeleri kullandı;
Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır.
Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75’ini oluşturduğunu, klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır.
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VİRAL VARYANT NEDİR?
Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant olarak adlandırılır.Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türlerine viral varyant deniyor. Her genetik değişim bir dizi varyant anlamını taşır.Covid-19 vakaları dünyada artışını sürdürürken çok sayıda genetik mutasyon ve çok sayıda viral varyant ortaya çıktı. Uzmanlara göre, yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil.
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YENİ VARYANTIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Cambridge Üniversitesi'nden Dr Ravindra Gupta, daha önce yapılan araştırmaların son varyantta da bulunan bir mutasyonun virüsü daha bulaştırıcı kıldığını belirtiyor.
İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantta virüs insan hücrelerine daha kolay tutunabiliyor.
Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.
Aşılar üzerinde çalışan bilim insanları, geliştirdikleri formülün yeni varyantlar üzerinde de etkili olacağını düşünse de aşıların etkisini yitirme ihtimali üzerine de çalışılıyor.