Varyant nedir, mutasyon virüs hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması

VİRAL VARYANT NEDİR? Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant olarak adlandırılır.Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türlerine viral varyant deniyor. Her genetik değişim bir dizi varyant anlamını taşır.Covid-19 vakaları dünyada artışını sürdürürken çok sayıda genetik mutasyon ve çok sayıda viral varyant ortaya çıktı. Uzmanlara göre, yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil.