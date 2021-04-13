Varyant ne demek? Mutasyon koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Varyant ve mutasyonlu virüs, salgınında yayılım hızını göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de gözlenen varyant sayısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Mutasyon koronavirüs vaka sayısı ne kadar? sorusu ile ilgili Bakan Koca, "Tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir." ifadesini kullandı. Tüm dünyada hızla yayılan varyant tıp dilinde virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklik olarak tanımlanıyor. İşte, mutasyon virüs görülen iller ve Baka Koca'nın yaptığı o açıklamalar..
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Varyant kelimesi koronavirüs salgınında hayatımıza giren terimlerden oldu. Eski koronavirüse göre mutasyonlu virüste yayılım hızının arttığı uzmanlar tarafından bildirildi. Koronavirüs salgınında son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85’i İngiliz varyantıdır." dedi. İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantta virüsün insan hücrelerine daha kolay tutunabildiği uzmanlar tarafından açıklandı. Varyant çok sayıda genetik mutasyonla ortaya çıktı.
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MUTASYON VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici." dedi.
İşte, Bakan Koca'nın mutasyonla ilgili yaptığı o açıklamalar;
Korona risk haritamızda, nüfusun %80'inin çok riskli yerlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var. Mutasyon ve varyantlar konusunda şansın bizden yana olmasıydı ama şuan gerçekleşmedi. Varyant ortaya çıktığı ilk şekle göre farklılık göstermesidir. 2003'te SARS'ın ortadan kaybolması buna bağlanmıştır. Bugün ise bunun tam tersi olmuştur.
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Mutantların daha da işi zorlaştırdığı gerçektir. Hızı dışında hastalığın daha ağır geçmesine sebep olmaktadır. Yeni vakaların %85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi bu durum vaka sayılarını arttırmakla kalmadı hastane yoğunluğunu da arttırdı. Sağlık hizmetlerimiz halan gelen sağlık hizmetlerini muntazam kapsayacak şekilde eksizsiz sürdürmektedir. Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu %53'e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.
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VİRAL VARYANT NEDİR?
Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant olarak adlandırılır.Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türlerine viral varyant deniyor. Her genetik değişim bir dizi varyant anlamını taşır.Covid-19 vakaları dünyada artışını sürdürürken çok sayıda genetik mutasyon ve çok sayıda viral varyant ortaya çıktı. Uzmanlara göre, yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil.
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YENİ VARYANTIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Cambridge Üniversitesi'nden Dr Ravindra Gupta, daha önce yapılan araştırmaların son varyantta da bulunan bir mutasyonun virüsü daha bulaştırıcı kıldığını belirtiyor.
İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantta virüs insan hücrelerine daha kolay tutunabiliyor.
Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.
Aşılar üzerinde çalışan bilim insanları, geliştirdikleri formülün yeni varyantlar üzerinde de etkili olacağını düşünse de aşıların etkisini yitirme ihtimali üzerine de çalışılıyor.