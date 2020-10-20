Varlık barışında vergi avantajı

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM



Hali hazırda kurumlar vergisi (KV) oranı yüzde 22 oranında hesaplanıyor. (K.V.K. Geçici Md. 10) Ancak bu geçici olarak; üç yıl için (2018, 2019 ve 2020) geçerli-uygulanan bir oran. Aslında kurumlar vergisi oranı yüzde 20. (KVK Md. 32) Dolayısıyla normalde 2021 ve sonraki yıllarda yüzde 20 oranı geçerli olacak... Yeni yasa teklifinde (Md.33) bu yüzde 20’lik oranın üzerinden de 5 puana kadar indirim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor. Ayrıca yasa teklifinde; halka açılan şirketlere de kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak (beş dönem boyunca) uygulanacağına ilişkin bir hüküm de ekleniyor. En az yüzde 20 oranında halka arz koşulu da getiriliyor bu indirimin uygulanabilmesi için... Bankalar ve finans şirketlerinin bu 2 puanlık indirimden yararlanamayacağı da öngörülüyor yeni düzenlemede.