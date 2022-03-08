Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vapur ve feribot seferleri iptal mi? İDO, BUDO arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu? 9 Mart iptal edilen feribot seferi listesi

#Feribot#Vapur#İdo

Feribotlar iptal mi, sorusu kar yağışı uyarılarının yapıldığı İstanbul'da gündeme geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile bileti olan yolcular, iptal edilen feribot seferleri listesine odaklandı. Kentte etkili olan olumsuz hava muhalefetinden dolayı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan feribot şirketleri iptal edilen seferleri duyurdu. Açıklama ile gözler bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 9 Mart 2022 Çarşamba iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi.

1/4Vapur ve feribot seferleri iptal mi İDO, BUDO arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu 9 Mart iptal edilen feribot seferi listesi

İDO feribot seferlerinin bazıları yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklendiği açıklandı. Hava koşulları dolayısı ile önlem alan İDO 9 Mart iptal feribot seferleri listesini internet sitesinden yayınladı. BUDO ve Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi. İptal olan feribot seferleri şöyle;

2/4FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO sefer iptalleri:

Pendik-Yalova-07:00
Yalova-Pendik-07:00
Yalova-Pendik-08:00
Pendik-Yalova-08:00
Pendik-Yalova-09:00
Yalova-Pendik-09:00
Yalova-Pendik-10:00
Pendik-Yalova-10:00
Bursa-Kabataş-10:30
Pendik-Yalova-11:00
Yalova-Pendik-11:00
Kadıköy-Bursa-11:35
Yalova-Pendik-12:00

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

3/4VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

4/4BUDO SEFERLERİ İPTA Mİ

BUDO SEFERLERİ İPTA Mİ?

BUDO'dan henüz iptal edilen seferler ile ilgili açıklama gelmedi. BUDO 9 Mart iptal seferleri aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Feribot#Vapur#İdo