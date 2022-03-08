Vapur ve feribot seferleri iptal mi? İDO, BUDO arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu? 9 Mart iptal edilen feribot seferi listesi

İDO feribot seferlerinin bazıları yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklendiği açıklandı. Hava koşulları dolayısı ile önlem alan İDO 9 Mart iptal feribot seferleri listesini internet sitesinden yayınladı. BUDO ve Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi. İptal olan feribot seferleri şöyle;