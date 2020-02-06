MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriVan'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlüler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!
GeriMagazin Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlüler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 09:08, /

Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlüler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!

Van-Bahçesaray karayolunda önceki gün üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken dün ikinci çığ faciası yaşandı. Kurtarma çalışmalarına katılanlar çığ altında kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hayatını kaybeden 38 kişi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!

2VOLKAN KONAK

VOLKAN KONAK

Van’da gerçekleşen çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim.

3HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

Güzel ülkemde kötü haberler arka arkaya geliyor... Başımız sağ olsun, geçmiş olsun Türkiye'm...

4ZERRİN ÖZER

ZERRİN ÖZER

Başın sağ olsun Türkiye'm

5SELÇUK YÖNTEM

SELÇUK YÖNTEM

Çığ altında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum...

6GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum.

7YILMAZ ERDOĞAN

YILMAZ ERDOĞAN

Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum...

8ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

9TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY

Bir acı haber daha... Van Bahçesaray'da çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur...

10ITIR ESEN

ITIR ESEN

Çığ felaketinde ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyorum.

11CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN

Başımız sağ olsun

12CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ

Sabır dilerim bu ACI’ya. Tüm memleketinize

13SERDAR ORTAÇ

SERDAR ORTAÇ

Başımız sağ olsun

14SİBEL TURNAGÖL

SİBEL TURNAGÖL

Çok acı... Allah kaybettiğimiz canlara, şehitlerimize rahmet eylesin... Yaralılara şifa, ailelerine sabır nasip eylesin... Rabbimiz askerimizi, vatanımızı, milletimizi korusun.

15ASENA

ASENA

Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tüm Vatandaşlarımıza ve Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...

16GÖKHAN TEPE

GÖKHAN TEPE

Mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun...

17SÜHEYL UYGUR

SÜHEYL UYGUR

Başımız sağ olsun

18BÜLENT SERTTAŞ

BÜLENT SERTTAŞ

Ölenlere rahmet yakınlarına bitmez tükenmez sabırlar diliyorum yaralılara da acil şifalar diliyorum Rabbim hepimizi korusun.

19DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL

Çok üzgünüm...Van’ın Bahçesaray köyünde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum...

20SUNAY AKIN

SUNAY AKIN

Van’da çığ altında kalan insanlarımızın haberiyle karardı bu kez yüreğimiz... Kaybettiğimiz canlarımıza rahmet, yakınlarına sabır dilerim...

21FETTAH CAN

FETTAH CAN

Van'da yaşanan çığ faciasında şehit olan askerlerimize, itfaiye erlerimize, korucularımıza, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi