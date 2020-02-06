Van'daki çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlüler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!
Van-Bahçesaray karayolunda önceki gün üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken dün ikinci çığ faciası yaşandı. Kurtarma çalışmalarına katılanlar çığ altında kaldı.
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Hayatını kaybeden 38 kişi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler art arda baş sağlığı mesajları yayınladı!
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VOLKAN KONAK
Van’da gerçekleşen çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim.
3
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
Güzel ülkemde kötü haberler arka arkaya geliyor... Başımız sağ olsun, geçmiş olsun Türkiye'm...
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ZERRİN ÖZER
Başın sağ olsun Türkiye'm
5
SELÇUK YÖNTEM
Çığ altında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum...
6
GONCA VUSLATERİ
Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum.
7
YILMAZ ERDOĞAN
Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum...
8
ACUN ILICALI
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
9
TÜRKAN ŞORAY
Bir acı haber daha... Van Bahçesaray'da çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.Allah ülkemizi başka felaketlerden korusun, inşallah yaşadığımız bu acılar son olur...
10
ITIR ESEN
Çığ felaketinde ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyorum.
11
CELİL NALÇAKAN
Başımız sağ olsun
12
CEYHUN YILMAZ
Sabır dilerim bu ACI’ya. Tüm memleketinize
13
SERDAR ORTAÇ
Başımız sağ olsun
14
SİBEL TURNAGÖL
Çok acı... Allah kaybettiğimiz canlara, şehitlerimize rahmet eylesin... Yaralılara şifa, ailelerine sabır nasip eylesin... Rabbimiz askerimizi, vatanımızı, milletimizi korusun.
15
ASENA
Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tüm Vatandaşlarımıza ve Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...