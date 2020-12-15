Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 15 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Gece yarısı yaşanan deprem, başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli, depremin şiddeti, saati ve merkez üssünü resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Aralık tarihli son depremler…



VAN'DA KORKUTAN DEPREM



Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erçiş ilçesi ve Ağrı'da da hissedildi.



AFAD'dan aktarılan son dakika bilgisine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:58'de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9,20 km olarak açıklandı.