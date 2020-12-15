Van'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 15 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli'den gelen açıklamalar ile güncellendi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van Ermişler'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise deprem 9.20 derinlikte gerçekleşti. Van'da meydana gelen deprem Erciş, Ağrı ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli korku yaşayan vatandaşlar, Van'da son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve depremin büyüklükleri.
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1
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Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Gece yarısı yaşanan deprem, başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli, depremin şiddeti, saati ve merkez üssünü resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Aralık tarihli son depremler…
VAN'DA KORKUTAN DEPREM
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erçiş ilçesi ve Ağrı'da da hissedildi.
AFAD'dan aktarılan son dakika bilgisine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:58'de 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9,20 km olarak açıklandı.
2
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Kandilli Rasathanesi’nin 14 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Marmara Denizi, Balıkesir, Siirt, Malatya, Yalova, ve Van'da şiddeti 1.3 ila 4. Arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.