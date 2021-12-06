Van'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Van'da deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, Türkiye sondepremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak güncelleniyor.