Van'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Aralık Kandilli son depremler listesi
Van son dakika deprem listesi Kandilli ve AFAD verileri ile güncellendi. Son günlerde sık sık sallanan Van'da yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak açıkladı. Yaşanan sarsıntılar başta merkez üssü olmak üzere Bitlis, Ağrı ve çevre illerde paniğe neden olurken vatandaşlar "en son nerede deprem oldu, Van'da deprem mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli ve AFAD'ın resmi ekranı üzerinden yaşanan depremlerin merkez üssü ve şiddetini inceliyor. İşte, 6 Aralık son dakika deprem haberleri...
6 ARALIK SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.12.06 00:46:46 38.9142 43.4870 5.0 -.- 5.0 5.0 VAN GOLU İlksel
2021.12.06 00:35:11 37.9172 26.9033 14.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.05 23:59:55 37.5638 29.5157 6.2 -.- 1.1 -.- PINARBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.12.05 23:48:23 38.1817 42.5210 2.6 -.- 1.4 -.- AGILOZU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.12.05 22:55:51 37.5933 30.6268 1.7 -.- 1.3 -.- HISAR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2021.12.05 22:38:15 37.6868 25.9742 6.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 21:31:16 39.1687 27.4273 13.2 -.- 1.9 -.- BOLCEK-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.12.05 20:56:17 37.5125 26.7725 12.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 20:04:39 40.0758 28.8298 0.0 -.- 2.1 -.- BASKOY-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.12.05 19:41:04 37.6700 25.9615 1.2 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 19:09:49 38.4685 27.7443 8.8 -.- 1.8 -.- OSMANCIK-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.12.05 18:56:09 39.0305 26.1022 6.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.05 18:44:07 37.8972 28.7352 18.7 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.12.05 18:34:46 38.9850 26.0327 9.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.05 17:27:39 37.6995 26.0002 4.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 16:35:32 38.1503 42.5082 2.6 -.- 1.9 -.- HARMANDOVEN-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.12.05 16:30:15 39.9863 39.2033 4.0 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2021.12.05 15:48:51 39.9828 39.1818 6.4 -.- 2.3 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2021.12.05 15:44:59 39.9907 39.1640 5.4 -.- 2.9 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) REVIZE01 (2021.12.05 15:44:59)
2021.12.05 14:31:44 37.9107 33.0370 13.2 -.- 2.8 -.- YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA) İlksel
2021.12.05 14:29:06 36.5188 27.1142 6.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 14:23:13 38.1708 34.1838 1.3 -.- 2.2 -.- HELVADERE-(AKSARAY) İlksel
2021.12.05 14:12:30 37.1505 28.5295 7.7 -.- 1.9 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.05 13:46:31 37.6985 25.9950 4.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 13:36:10 39.9615 39.1707 15.7 -.- 1.6 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.12.05 13:20:54 39.9883 39.1692 6.9 -.- 3.2 3.2 GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2021.12.05 12:25:00 37.2745 31.9132 0.0 -.- 2.1 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.12.05 12:21:18 37.8820 29.3782 8.7 -.- 2.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.05 12:20:06 38.1310 27.6007 9.4 -.- 1.0 -.- MAHMUTLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2021.12.05 11:19:07 39.8328 41.8365 5.0 -.- 1.4 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.12.05 11:05:34 34.3010 32.2415 9.1 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 10:00:43 38.7092 43.1602 5.4 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.12.05 09:57:04 37.0380 35.8923 12.6 -.- 1.0 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.12.05 09:46:25 37.4147 38.8213 26.6 -.- 1.8 -.- BASOREN-(SANLIURFA) İlksel
2021.12.05 09:21:22 37.9093 26.8472 8.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.05 09:18:23 34.9178 25.8797 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 09:18:16 37.7283 27.6803 9.5 -.- 1.3 -.- SATILAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2021.12.05 08:55:14 37.3953 36.1507 13.2 -.- 1.2 -.- SOGUTLUDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.12.05 08:44:06 37.6740 26.0582 7.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.05 06:55:35 38.8033 43.3817 1.7 -.- 3.4 3.5 YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2021.12.05 05:29:35 35.8273 28.2213 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 03:23:21 35.5242 32.0367 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 01:47:01 40.5248 32.9495 5.0 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.12.05 00:05:09 37.3600 35.0488 5.4 -.- 2.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.12.05 00:01:51 41.3840 42.1188 5.4 -.- 1.7 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel