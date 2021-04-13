Van'da iftar vakti 2021: Van iftar ve sahur saatleri paylaşıldı (Van imsakiye takvimi)
Van iftar ve sahur saatleri Diyanet tarafından yayınlanan imsakiye takvimiyle paylaşıldı. Van'daki vatandaşlar, belirlenen takvim doğrultusunda iftar sofrasına oturup oruçlarını açacaklar.
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İlk iftar heyecanı Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi Van merkezi ve ilçelerinde de başladı. Gece sahur sofrasına oturarak Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, iftar vakitlerini 2021 imsakiyesi üzerinden öğrenebiliyor. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta yapılacak, oruç saat kaçta açılacak?
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Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Bu nedenle sahur ve iftar saatleri illere, tarihlere göre değişilik gösteriyor.
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VAN'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
2021 imsakiyesine göre; Van'da ilk günün orucu 18:48 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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Ramazan ayında tarih farklılığı nereden kaynaklanıyor?
İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.
İslam ülkelerinin bazıları hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle de ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.
Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.