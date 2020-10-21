Van ve Bitlis'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem ardından Doğu Anadolu Bölgesi de sallandı. Bitlis'te ve Van'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken sosyal medyada ‘deprem mi oldu, Van'da deprem mi oldu?’ paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler bilgileri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bitlis ve Van'da hissedilen depreme ilişkin açıklamalar art arda geldi. Bitlis Adilcevaz'da meydana gelen depreme ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden bilgilendirme yapıldı. Bitlis'te saat 11.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklanırken, kısa süreli paniğe neden olan depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı .Saat 11.31'de ise Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 01.00'da 3.7, saat 06.04'de yine 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevriliyor.
2
Abone Ol
Kandilli Rasathensi’nin 21 Ekim tarihli son depremler listesine göre; Girit Adası’nın yanı sıra Denizli, Yalova, Erzurum, Aydın, İzmir, Osmaniye ve Akdeniz’de irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi.
3
Abone Ol
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.