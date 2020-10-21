Van ve Bitlis'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Bitlis ve Van'da hissedilen depreme ilişkin açıklamalar art arda geldi. Bitlis Adilcevaz'da meydana gelen depreme ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden bilgilendirme yapıldı. Bitlis'te saat 11.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklanırken, kısa süreli paniğe neden olan depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı .Saat 11.31'de ise Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 01.00'da 3.7, saat 06.04'de yine 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevriliyor.