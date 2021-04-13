Van iftar ve sahur vakitleri.. Van'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Van 2021 Ramazan imsakiyesi

Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde kent genelindeki camileri dezenfekte etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentteki tüm camilerde çalışma başlattı.



Cuma ve vakit namazlarında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bu hizmeti ramazan boyunca sürdürecek.



Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kent sakinlerinin sağlıklı ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, ramazan boyunca belirli aralıklarla camileri dezenfekte edeceklerini aktardı.



Öte yandan toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.