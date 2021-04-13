Van iftar ve sahur vakitleri.. Van'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Van 2021 Ramazan imsakiyesi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.Van iftar ve sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 ramazan imsakiyesine göre Van'da ilk sahur 13 Nisan 04:02'de ilk iftar ise 18:47'de açılacak.. İşte Van iftar ve sahur vakitleri
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Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Yarın, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
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Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde kent genelindeki camileri dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentteki tüm camilerde çalışma başlattı.
Cuma ve vakit namazlarında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bu hizmeti ramazan boyunca sürdürecek.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kent sakinlerinin sağlıklı ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, ramazan boyunca belirli aralıklarla camileri dezenfekte edeceklerini aktardı.
Öte yandan toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.