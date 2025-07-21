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Van Gölü'nün derinliklerinde bulundu: Şu ana kadarki en büyüğü

Güncelleme Tarihi:

#Van Gölü#Mikrobiyalit#Doğal Zenginlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 09:31

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit keşfedildi. Adilcevaz'da yapılan dalış esnasında bulunan ve uzunluk ile çap yönünden dikkat çeken bu devasa mikrobiyalit, Van Gölü'nün barındırdığı eşsiz doğal zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.