Van Gölü'nün derinliklerinde bulundu: Şu ana kadarki en büyüğü

Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, sportif dalışlar neticesinde şu ana kadarki en büyük yatay şekilde mikrobiyaliti keşfettiklerini ve adeta bir mikrobiyalit tarlasına denk geldiklerini belirten Cumali Birol, "Geçen hafta bugüne kadar keşfettiğimiz en güzel ve en kaliteli görüntülerini alabileceğimiz mikrobiyaliti keşfettik. Bugüne kadar keşfettiğimiz 36 metre 40 santimetrelik mikrobiyalitin ardından 16 metre derinlikte yatay şekilde 70-80 metre uzunluğunda yeni bir mikrobiyalit keşfettik. Daha önce hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Bölgedeki mikrobiyalit 70-80 metre uzunluğunda. Bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum.