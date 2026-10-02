Van Gölü'nde dev mikrobiyalitlerin sırrı araştırılıyor! 4 ülkeden bilim insanları harekete geçti

'200 NANOMETREDEN KÜÇÜK YAPILAR İNCELENECEK'

Prof. Dr. Slowakiewicz, Salda Gölü'nden elde ettikleri deneyimleri ekstrem koşullara sahip Van Gölü'nde yapılan bu projede uygulayacaklarını ve bu iki ekstrem ortamı, mikrobiyalitler üzerinden karşılaştırmak istediklerini, bunu 200 nanometreden daha küçük bir ölçekteki (virüs boyutunda) nanokürecikleri inceleyerek yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Slowakiewicz, "Ancak halihazırda bildiğimiz bir şey var ki Van Gölü'nde oluşan mikrobiyalitler, Salda Gölü'ndekilerden büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Salda'da çalışmalarımız mevcut, yaptığımız analizler var. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl geliştiğini biliyoruz. Buradan yapacağımız araştırmalar sonunda belki de Salda'yı Van ile karşılaştırarak, oradaki yapıları birbirleriyle korele ederek ve daha sonra da belki de Mars'la ilişkili, dünya dışındaki bir gezegen veya yaşamla ilgili bir adımı daha gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.