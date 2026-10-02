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Van Gölü'nde dev mikrobiyalitlerin sırrı araştırılıyor! 4 ülkeden bilim insanları harekete geçti

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#Van Gölü#Mikrobiyalitler#Araştırma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:00

Türkiye, İtalya, Polonya ile Çin'den bilim insanları, Van Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 40 metreyi bulan mercan kayalıklarına benzeyen mikrobiyalitlerin oluşum süreçlerini araştırıyor. Araştırma kapsamında yurt dışından ve yurt içinden Van'a gelen bilim insanları, Van Gölü'nün farklı noktalarından mikrobiyalit ve su örneği aldı. Bilim insanları, alınan numunelerin özelliklerini ve aktivitelerini kaybetmemesi için örnekleri İtalya'ya elden götürmek için yola çıktı.