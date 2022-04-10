Van Gölü Havzası'nda 2 telli turna görüntülendi

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Türkülere konu olan telli turnalar, 232 kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuş cenneti olarak da adlandırılın Van'ın Erciş ilçesindeki Van Gölü Havzası'ndaki Çelebibağ'da görüntülendi. Biyolog ve doğa fotoğrafçısı Erkan Durmaz, Van Gölü Havzası'nda ilk kez konaklayan telli turnaları görünce şaşırdığını söyledi. Durmaz, "Geldiğimde telli turnaları burada görmek benim için büyük sürpriz oldu. Daha önce Van Gölü Havzası'nda telli turnalara hiç rastlamadık" dedi.