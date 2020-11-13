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Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Barış KUL/ERCİŞ (Van) (DHA)
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 10:26 | 

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş ilçesi sahilindeki Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı. Gölün yükselmesi nedeniyle 1841'de terk edilen kalenin, gün yüzüne çıkmasını değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gölün bundan sonraki süreçlerde seviye kaybına uğrayacağını söyledi.

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