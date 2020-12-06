Van Gölü çekilince dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı
Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında da ortaya çıktı. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitleri görmek için daha önce su altına dalış yapılması gerektiğini anlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü mercanları olarak ifade ettiğimiz dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Van Gölü'nde yer alıyor. Van Gölü çekildikçe kıyıda ve kıyıya yakın kesimlerde bulunan mikrobiyalitler gün yüzüne çıkıyor. Mikrobiyalitleri geçmiş dönemde görmemiz mümkün değildi. Şu anda 2-3 metrelik bir çekilme söz konusu ve artık mikrobiyalitleri görebiliyoruz" dedi.