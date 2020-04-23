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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 12:56,

Van 2020 Ramazan imsakiyesi: Van'da sahur ve iftar saat kaçta?

Van 2020 ramazan imsakiyesi internette aranan konular arasında yerini alıyor. Van'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Peki Van'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Van ramazan imsakiyesi iftar, sahur vakitleri

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Van'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Peki Van bu yıl iftarını saat kaçta açacak, sahura saat kaçta kalkacak?

2020 yılında ilk sahura 24 Nisan'da kalkılacak. Van'da yaşayan vatandaşlar için sahur saati 03:41 olurken, iftar saati ise 18:58 olarak belirlendi.

2VAN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

VAN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4118:5820:23*
225.04.202003:3918:5920:24
326.04.202003:3719:0020:25
427.04.202003:3619:0120:26
528.04.202003:3419:0220:28
629.04.202003:3219:0320:29
730.04.202003:3119:0420:30
801.05.202003:2919:0520:32
902.05.202003:2719:0620:33
1003.05.202003:2619:0720:34
1104.05.202003:2419:0820:36
1205.05.202003:2319:0920:37
1306.05.202003:2119:1020:38
1407.05.202003:2019:1120:40
1508.05.202003:1819:1120:41
1609.05.202003:1719:1220:42
1710.05.202003:1519:1320:44
1811.05.202003:1419:1420:45
1912.05.202003:1219:1520:46
2013.05.202003:1119:1620:48
2114.05.202003:1019:1720:49
2215.05.202003:0819:1820:50
2316.05.202003:0719:1920:52
2417.05.202003:0619:2020:53
2518.05.202003:0419:2120:54
2619.05.202003:0319:2120:56**
2720.05.202003:0219:2220:57
2821.05.202003:0119:2320:58
2922.05.202003:0019:2420:59
3023.05.202002:5919:2521:00***


VAN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3Van’da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi

Van’da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, uygun fiyatla fırıncıların fedakarlık yaptığını belirterek, 360 gramlık Ramazan pidesinin 2,50 TL’ye satılacağını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve VAN ESOB Genel Sekreteri Süleyman Uman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ramazan pidesi fiyatının gündeme geldiğini söyleyen Berge, 360 gram pidenin 2,50 TL’ye satılacağını kaydetti. Berge, “Ramazan pidesinin fiyatının belirlenmesi konusunda fırıncı esnafımız fedakarlık yapmıştır. Maliyetin yüksek olduğu böyle bir dönemde kârdan ziyade uygun fiyat ile halkımıza hizmet anlayışını ortaya koymuştur. Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olduğu bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı bu zor günlerde esnaf ve sanatkarımız da gelenek, görenek ve kültürüne yakışan bu sosyal dayanışmayı sergilemiştir.

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Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla korona virüs salgını devam ettiği sürece de esnaf ve sanatkarımız devletimiz ve milletimiz için elinden gelen özveriyi göstermeye devam edecektir. Salgının başladığı günden buyana esnaf ve sanatkarımız ve halkımıza gösterdiği ilgi nedeniyle Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e camiamız adında teşekkür ediyorum. Milletimiz için sosyal devlet ilkesi gereğini yerine getiren valimizi kutluyorum” dedi.

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