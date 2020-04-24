Van 2020 imsakiyesi: Van'da ilk iftar saat kaçta? Van sahur ve iftar saatleri
Büyükşehir Van'da sahur ardından ilk iftar heyecanı başladı. Takvime göre sahur ve iftar sofralarına oturacak olan Van'daki vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Diyanet 2020 imsakiye takvimine yer alan bilgilere göre, Van sahur ve iftar vakitleri öğrenilebilecek. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta yapılacak, oruç saat kaçta açılacak?
Van'da yaşayan vatandaşlar şehirlerindeki iftar saatini için geri sayımını sürdürüyor. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Bu nedenle sahur ve iftar saatleri illere, tarihlere göre değişilik gösteriyor. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta? Van sahur ve iftar saatleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:41
|18:58
|20:23*
|2
|25.04.2020
|03:39
|18:59
|20:24
|3
|26.04.2020
|03:37
|19:00
|20:25
|4
|27.04.2020
|03:36
|19:01
|20:26
|5
|28.04.2020
|03:34
|19:02
|20:28
|6
|29.04.2020
|03:32
|19:03
|20:29
|7
|30.04.2020
|03:31
|19:04
|20:30
|8
|01.05.2020
|03:29
|19:05
|20:32
|9
|02.05.2020
|03:27
|19:06
|20:33
|10
|03.05.2020
|03:26
|19:07
|20:34
|11
|04.05.2020
|03:24
|19:08
|20:36
|12
|05.05.2020
|03:23
|19:09
|20:37
|13
|06.05.2020
|03:21
|19:10
|20:38
|14
|07.05.2020
|03:20
|19:11
|20:40
|15
|08.05.2020
|03:18
|19:11
|20:41
|16
|09.05.2020
|03:17
|19:12
|20:42
|17
|10.05.2020
|03:15
|19:13
|20:44
|18
|11.05.2020
|03:14
|19:14
|20:45
|19
|12.05.2020
|03:12
|19:15
|20:46
|20
|13.05.2020
|03:11
|19:16
|20:48
|21
|14.05.2020
|03:10
|19:17
|20:49
|22
|15.05.2020
|03:08
|19:18
|20:50
|23
|16.05.2020
|03:07
|19:19
|20:52
|24
|17.05.2020
|03:06
|19:20
|20:53
|25
|18.05.2020
|03:04
|19:21
|20:54
|26
|19.05.2020
|03:03
|19:21
|20:56**
|27
|20.05.2020
|03:02
|19:22
|20:57
|28
|21.05.2020
|03:01
|19:23
|20:58
|29
|22.05.2020
|03:00
|19:24
|20:59
|30
|23.05.2020
|02:59
|19:25
|21:00***
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