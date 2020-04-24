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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 13:20,

Van 2020 imsakiyesi: Van'da ilk iftar saat kaçta? Van sahur ve iftar saatleri

Büyükşehir Van'da sahur ardından ilk iftar heyecanı başladı. Takvime göre sahur ve iftar sofralarına oturacak olan Van'daki vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Diyanet 2020 imsakiye takvimine yer alan bilgilere göre, Van sahur ve iftar vakitleri öğrenilebilecek. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta yapılacak, oruç saat kaçta açılacak?

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1

Van'da yaşayan vatandaşlar şehirlerindeki iftar saatini için geri sayımını sürdürüyor. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Bu nedenle sahur ve iftar saatleri illere, tarihlere göre değişilik gösteriyor. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta? Van sahur ve iftar saatleri...

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4118:5820:23*
225.04.202003:3918:5920:24
326.04.202003:3719:0020:25
427.04.202003:3619:0120:26
528.04.202003:3419:0220:28
629.04.202003:3219:0320:29
730.04.202003:3119:0420:30
801.05.202003:2919:0520:32
902.05.202003:2719:0620:33
1003.05.202003:2619:0720:34
1104.05.202003:2419:0820:36
1205.05.202003:2319:0920:37
1306.05.202003:2119:1020:38
1407.05.202003:2019:1120:40
1508.05.202003:1819:1120:41
1609.05.202003:1719:1220:42
1710.05.202003:1519:1320:44
1811.05.202003:1419:1420:45
1912.05.202003:1219:1520:46
2013.05.202003:1119:1620:48
2114.05.202003:1019:1720:49
2215.05.202003:0819:1820:50
2316.05.202003:0719:1920:52
2417.05.202003:0619:2020:53
2518.05.202003:0419:2120:54
2619.05.202003:0319:2120:56**
2720.05.202003:0219:2220:57
2821.05.202003:0119:2320:58
2922.05.202003:0019:2420:59
3023.05.202002:5919:2521:00***


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3Van’da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi

Van’da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, uygun fiyatla fırıncıların fedakarlık yaptığını belirterek, 360 gramlık Ramazan pidesinin 2,50 TL’ye satılacağını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve VAN ESOB Genel Sekreteri Süleyman Uman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ramazan pidesi fiyatının gündeme geldiğini söyleyen Berge, 360 gram pidenin 2,50 TL’ye satılacağını kaydetti. Berge, “Ramazan pidesinin fiyatının belirlenmesi konusunda fırıncı esnafımız fedakarlık yapmıştır. Maliyetin yüksek olduğu böyle bir dönemde kârdan ziyade uygun fiyat ile halkımıza hizmet anlayışını ortaya koymuştur. Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olduğu bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı bu zor günlerde esnaf ve sanatkarımız da gelenek, görenek ve kültürüne yakışan bu sosyal dayanışmayı sergilemiştir. Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla korona virüs salgını devam ettiği sürece de esnaf ve sanatkarımız devletimiz ve milletimiz için elinden gelen özveriyi göstermeye devam edecektir. Salgının başladığı günden buyana esnaf ve sanatkarımız ve halkımıza gösterdiği ilgi nedeniyle Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e camiamız adında teşekkür ediyorum. Milletimiz için sosyal devlet ilkesi gereğini yerine getiren valimizi kutluyorum” dedi.

4İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk gün son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

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