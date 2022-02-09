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Konya Karatay'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? 22 ilçede eğitime ara kararı

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Hava şartları okullardaki eğitimi de etkiledi. Birçok il ve ilçede okullar için tatil kararı çıktı. Okulların kar nedeniyle tatil edildiği illerden biri de Konya oldu. 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle bölgedeki öğrenciler ve velilerin 10 Şubat için verilecek kararı merak ediyor. Peki, Konya'nın hangi ilçelerinde kar tatili ilan edildi? Yarın Konya'da okullar tatil mi?

1/3Konya Karatayda okullar tatil mi Hangi ilçelerde okullar tatil 22 ilçede eğitime ara kararı

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası kar yağışının devam ettiği Konya için de açıklama geldi. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

2/3Konya Karatayda okullar tatil mi Hangi ilçelerde okullar tatil 22 ilçede eğitime ara kararı

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan Eğitim görecek.

3/3Konya Karatayda okullar tatil mi Hangi ilçelerde okullar tatil 22 ilçede eğitime ara kararı

10 Şubat tarihi için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konya'da okulların durumun ilişkin açıklama valilik tarafından yapılıyor.

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