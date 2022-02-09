Konya Karatay'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? 22 ilçede eğitime ara kararı

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası kar yağışının devam ettiği Konya için de açıklama geldi. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan Eğitim görecek.
10 Şubat tarihi için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konya'da okulların durumun ilişkin açıklama valilik tarafından yapılıyor.