Valiler Kararnamesi ile hangi şehirlere vali atamaları yapıldı? Valiler Kararnamesi 2020 atama listesi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine,
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine,
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine,
Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine,
Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine,
Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine,
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine,
Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine,
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine,
Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine,
Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valiliğine,
Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valiliğine,
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valiliğine,
Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valiliğine,
Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valiliğine,
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valiliğine,
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valiliğine,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valiliğine,
Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valiliğine,
Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valiliğine,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliğine,
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine,
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliğine,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valiliğine,
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valiliğine ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valiliğine atandı.