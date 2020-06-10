Valiler Kararnamesi ile hangi şehirlere vali atamaları yapıldı? Valiler Kararnamesi 2020 atama listesi

41 ilde Valiler Kararnamesi ile değişiklik gösteren şehirler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 23 ilde valiler yer değiştirirken 18 ile yeni vali ataması yapıldı. İşte, Valiler Kararnamesi ile değişiklik gösteren şehirler ve valilerin yeni görev yerleri



VALİLER KARARNAMESİ 2020



Atama kararları ile Adıyaman Valisi Aykut Pekmez,

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş,

Denizli Valisi Hasan Karahan,

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,

Kütahya Valisi Ömer Toraman,

Manisa Valisi Ahmet Deniz,

Mardin Valisi Mustafa Yaman,

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,

Samsun Valisi Osman Kaymak,

Sinop Valisi Köksal Şakalar,

Yozgat Valisi Kadir Çakır,

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,

Aksaray Valisi Ali Mantı ve

Karaman Valisi Fahri Meral mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı.