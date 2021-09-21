Validebağ korusu nerede? Koruya adını veren Adile Sultan kimdir? Validebağ korusu tarihi

ADİLE SULTAN HAKKINDA Türk Divan edebiyatı şairi.Âdile Sultan, 23 Mayıs 1826 tarihinde dünyaya geldi. Sultan II. Mahmut'un kızı, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşidir.



Âdile Sultan 1826 yılında, İstanbul'da, Sultan 2. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan'ın kızı olarak doğdu. Babası Sultan 2. Mahmut sanatçı kişiliği ile öne çıkmış, özellikle hat ve musiki ile yakından ilgilenmiş bir padişahtı. Âdile Sultan sarayda çok iyi bir eğitim gördü, daha sonra da Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlendi. Adile Sultan, 12 Şubat 1899 tarihinde vefat etti.