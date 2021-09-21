Validebağ korusu nerede? Koruya adını veren Adile Sultan kimdir? Validebağ korusu tarihi
1'inci Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu ile ilgili haberler ardından korunun tarihi ve bulunduğu bölge yeniden gündeme geldi. Validebağ korusu, anıt ağaçlar da dahil olmak üzere, yaşları 15 ila 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ve ağaççık ile çok çeşitli bitki türlerini barındırıyor. Peki, Validebağ korusu nerede? Koruya adını veren Adile Sultan kimdir? İşte, Validebağ korusu tarihi...
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Validebağ Korusu ya da Adile Sultan Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 354 bin m2 alana sahip olan, İstanbul’un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır. Kadıköy ilçesinin Koşuyolu; Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır.
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Korunun hafif meyilli bir arazi yapısı vardır.Anıt ağaçlar da dahil olmak üzere, yaşları 15 ila 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ve ağaççık ile çok çeşitli bitki türlerini barındıran koruda, 100'ü aşkın kuş türü ile çeşitli böcek, sürüngen, kaplumbağa, kirpi, sincap gibi birçok hayvanlar, ekolojik bir denge içinde barınmaktadır.
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ADİLE SULTAN HAKKINDA
Türk Divan edebiyatı şairi.Âdile Sultan, 23 Mayıs 1826 tarihinde dünyaya geldi. Sultan II. Mahmut'un kızı, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşidir.
Âdile Sultan 1826 yılında, İstanbul'da, Sultan 2. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan'ın kızı olarak doğdu. Babası Sultan 2. Mahmut sanatçı kişiliği ile öne çıkmış, özellikle hat ve musiki ile yakından ilgilenmiş bir padişahtı. Âdile Sultan sarayda çok iyi bir eğitim gördü, daha sonra da Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlendi. Adile Sultan, 12 Şubat 1899 tarihinde vefat etti.